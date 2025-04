Pessotto a DAZN | Tudor conosce bene l’ambiente Dobbiamo fare tutti di più per centrare la Champions Su Muratore…

Pessotto ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Monza: tutte le dichiarazioni del dirigente sul matchGianluca Pessotto ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.SU MURATORE – «Simone fa parte della famiglia Juve, è attraverso questo desideriamo raccontare gli anni di sofferenza, rinascita, tenacia e determinazione di come lo sport lo abbia aiutato a superare un momento difficile. Abbiamo supportato Simone nel suo cammino, abbiamo cercato un percorso adatto per fargli mantenere viva quella fiammella che avrà per tutta la sua vita».SULLA JUVE – «Igor conosce bene l’ambiente, ha vissuto momenti belli e difficili. Un po’ di responsabilità devono averla i giocatori. tutti insieme devono fare qualcosa in più per centrare l’obiettivo di andare in Champions». Juventusnews24.com - Pessotto a DAZN: «Tudor conosce bene l’ambiente. Dobbiamo fare tutti di più per centrare la Champions. Su Muratore…» Leggi su Juventusnews24.com Gianlucaha parlato così ai microfoni diprima di Juve Monza: tutte le dichiarazioni del dirigente sul matchGianlucaha parlato ai microfoni dinel pre-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.SU MURATORE – «Simone fa parte della famiglia Juve, è attraverso questo desideriamo raccontare gli anni di sofferenza, rinascita, tenacia e determinazione di come lo sport lo abbia aiutato a superare un momento difficile. Abbiamo supportato Simone nel suo cammino, abbiamo cercato un percorso adatto per fargli mantenere viva quella fiammella che avrà per tutta la sua vita».SULLA JUVE – «Igor, ha vissuto momenti belli e difficili. Un po’ di responsabilità devono averla i giocatori.insieme devonoqualcosa in più perl’obiettivo di andare in».

Tudor è soddisfatto del primo tempo della Juve: «La squadra ha dato tutto. Abbiamo fatto questo». Le parole ai microfoni di DAZN - di Redazione JuventusNews24Tudor, allenatore della Juve, ha descritto i primi 45? della sfida contro il Genoa: ecco le sue parole Igor Tudor ha parlato dei primi 45? di Juve Genoa ai microfoni di DAZN. Ecco le sensazioni del tecnico bianconero agli albori del secondo tempo della sfida dell’Allianz Stadium. PAROLE – «La squadra ha dato tutto. Abbiamo avuto qualcosa e abbiamo concesso poco. C’era da andare forte, ci sono cinque cambi. 🔗juventusnews24.com

Tudor a DAZN: «Ci aspettiamo una partita difficile ma abbiamo lavorato bene. Vlahovic? Le gerarchie si stabiliscono di partita in partita» - di Redazione JuventusNews24Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Roma Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Roma Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. SULLA PARTITA- «La Roma è una squadra ben allenata, in un buon momento. Ci aspettiamo una partita difficile ma abbiamo lavorato bene questa settimana. 🔗juventusnews24.com

Tudor a DAZN: «Questa è una scuola ma bisogna apprendere velocemente. Ho visto cose belle. Vlahovic? Avrebbe meritato un gol. Sulle condizioni di Koopmeiners…» - di Redazione JuventusNews24Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN nel post-partita Juve Lecce: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Pass and go? Ho visto cose belle, un ottimo primo tempo e un buon secondo tempo con gli ultimi 10 minuti in cui siamo stati un po’ troppo nervosi. 🔗juventusnews24.com

