Ndicka a Dazn | Contenti per la vittoria! Contatto in area con Bisseck? Per me non era rigore…

Ndicka a Dazn: «Contenti per la vittoria! Contatto in area con Bisseck? Per me non era rigore..» Le parole del difensore giallorossoAltra sconfitta importante per l'Inter di Inzaghi, che dopo Bologna e Milan, cade anche oggi, nella sfida contro la Roma valida per la 34a giornata di Serie A. Decisiva una rete di Soulé, che regala ai giallorossi tre punti importanti per tornare dentro la lotta Champions League. Nerazzurri invece, che stasera dovranno sperare in un passo falso del Napoli, che in caso di vittoria si porterebbe al primo posto solitario del campionato. Nel post gara, Evan Ndicka, difensore giallorosso, ha parlato cosi ai microfoni di Dazn:LE PAROLE- «Non è bello fare la difesa bassa, ma quando dobbiamo farlo lo facciamo. Siamo molto Contenti per la vittoria, tre punti molto importanti per noi.

