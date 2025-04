Infortunio Pavard le condizioni del difensore dell’Inter dopo il problema contro la Roma

Infortunio Pavard, il difensore francese esce dal campo dopo lo scontro con Celik: il problema accusato e la situazione in vista della prossima giornataBenjamin Pavard è uscito infortunato dopo appena 11 minuti dall’inizio della gara. Il difensore francese, schierato braccetto destro nella solita difesa a tre, è andato giù dopo un contrasto con Celik. Il difensore non tocca l’avversario ma mette male il piede ed accusa dolore alla caviglia sinistra. I medici si occupano del francese che rientra in campo poco dopo.Resterà, però, per poco sul terreno di gioco. dopo due minuti si ferma ancora, non riesce a continuare la gara e viene sostituito da Bisseck. Nelle prossime ore si capirà se Pavard potrà giocare contro il Barcellona mercoledì oppure sarà costretto a dare forfait. In caso di forfait, potrebbe essere Bisseck l’indiziato numero uno per sostituirlo, proprio come accaduto nella gara contro la Roma. Rompipallone.it - Infortunio Pavard, le condizioni del difensore dell’Inter dopo il problema contro la Roma Leggi su Rompipallone.it , ilfrancese esce dal campolo scon Celik: ilaccusato e la situazione in vista della prossima giornataBenjaminè uscito infortunatoappena 11 minuti dall’inizio della gara. Ilfrancese, schierato braccetto destro nella solita difesa a tre, è andato giùun contrasto con Celik. Ilnon tocca l’avversario ma mette male il piede ed accusa dolore alla caviglia sinistra. I medici si occupano del francese che rientra in campo poco.Resterà, però, per poco sul terreno di gioco.due minuti si ferma ancora, non riesce a continuare la gara e viene sostituito da Bisseck. Nelle prossime ore si capirà sepotrà giocareil Barcellona mercoledì oppure sarà costretto a dare forfait. In caso di forfait, potrebbe essere Bisseck l’indiziato numero uno per sostituirlo, proprio come accaduto nella garala

Cosa riportano altre fonti

Infortunio Altare, ecco le condizioni del difensore della Sampdoria! Gli ultimi aggiornamenti - Infortunio Altare, ecco le condizioni del difensore della Sampdoria! Gli ultimi aggiornamenti in casa blucerchiata La Sampdoria festeggia la seconda vittoria consecutiva sotto la guida del tecnico Leonardo Semplici, contro il Modena ma monitora anche le condizioni di Giorgio Altare. Il difensore, infatti, è stato costretto a uscire dal campo a metà del primo tempo per una botta alla caviglia, non […] 🔗calcionews24.com

Napoli, infortunio Buongiorno: nuovi problemi per il difensore, le condizioni - Le condizioni di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Napoli, dopo l’infortunio rimediato in allenamento. I dettagli Il Napoli, tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato un nuovo infortunio per Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale dovrebbe restare ai box per circa due settimane saltando così le sfide contro Empoli e Monza. L’obiettivo è tornare in campo il 27 aprile […] 🔗calcionews24.com

Infortunio Renato Veiga, il difensore costretto al cambio dopo 10? in PSV Juve: ecco cosa è successo e le condizioni del bianconero - di Redazione JuventusNews24Infortunio Renato Veiga, il difensore bianconero sostituito dopo 10? in PSV Juve: tutti i dettagli e cosa è successo Notizia pessima dopo solo 10? di PSV Juve: Renato Veiga è stato costretto a lasciare il campo a pochi minuti dal fischio d’inizio a seguito di un contrasto con un giocatore olandese. Il difensore portoghese ha subito capito che non sarebbe riuscito a proseguire il match di Champions League. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Pavard infortunato, il difensore dell'Inter sostituito in avvio di partita. Cosa è successo e le condizioni verso Barcellona; Inter, infortunio Pavard: le sue condizioni; Infortunio per Pavard in Inter-Lipsia, sostituito al 44': le condizioni del difensore; Inter, infortunio Pavard: le condizioni e i tempi di recupero. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pavard infortunato, il difensore dell'Inter sostituito in avvio di partita. Cosa è successo e le condizioni verso Barcellona - Brutte notizie in casa Inter. Al decimo minuto del primo tempo della partita contro la Roma, sfida valida come 34esima giornata di Serie A, la formazione nerazzurra ha perso il difensore Pavard ... 🔗msn.com

Pavard esce per infortunio, brutta tegola per l’Inter in vista del Barcellona: condizioni e tempi di recupero - Pavard costretto ad uscire dopo pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Roma per un problema alla caviglia. Il difensore francese prova a resistere ma non ce la fa e lascia il campo dopo 13': al ... 🔗fanpage.it

Infortunio Pavard: salta il Barcellona? Quando torna il difensore dell'Inter - Arrivano pessime notizie per i tifosi dell'Inter da San Siro. Benjamin Pavard si è fermato durante la sfida di campionato contro la Roma e le sue condizioni fisiche preoccupano molto mister Inzaghi. I ... 🔗tag24.it