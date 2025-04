Catechista garganica muore durante il Giubileo degli adolescenti

durante il pellegrinaggio degli adolescenti della diocesi di Treviso che in queste ore si trovano a Roma, insieme al Vescovo Michele Tomasi, per l’ultimo giorno. Foggiatoday.it - Catechista garganica muore durante il Giubileo degli adolescenti Leggi su Foggiatoday.it Malore fatale per Lina Pietroboni, 57enne di San Giovani Rotondo ma da anni residente a Istrana: la donna è deceduta a Roma,il pellegrinaggiodella diocesi di Treviso che in queste ore si trovano a Roma, insieme al Vescovo Michele Tomasi, per l’ultimo giorno.

