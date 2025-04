Inter Inzaghi | "Calendari assenze rimesse laterali rigori Ora è inutile parlare di questo"

Inter cade ancora. Terza sconfitta consecutiva per i nerazzurri, che nella 34esima giornata di Serie A vengono battuti dalla Roma a San Siro,.

Infortunati Inter, il tecnico Inzaghi prepara il match di Coppa Italia: quante assenze contro la Lazio! - Infortunati Inter, l’allenatore Inzaghi prepara il match di Coppa Italia: quante assenze contro la Lazio! La situazione E’ arrivata un’importante vittoria ieri per l‘Inter di Inzaghi, che con un gol di Lautaro Martinez, si è presa i 3 punti nella sfida contro il Genoa, che vale ai nerazzurri il primato in classifica, in attesa della risposta del Napoli. […] 🔗calcionews24.com

Inter-Udinese, ritorni e assenze forzate per Inzaghi! Probabile formazione - Inter-Udinese è un match valido per la trentesima giornata di Serie A 2024-2025: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi. LA SFIDA – Inter-Udinese si disputerà domenica 30 marzo alle ore 18 allo Stadio San Siro. La squadra nerazzurra ha l’occasione di allungare sul Napoli secondo, che ospiterà il Milan al Maradona, e l’Atalanta terza, chiamata al confronto con la Fiorentina senza Mateo Retegui e Juan Cuadrado. 🔗inter-news.it

Inter rodata, Inzaghi tra dominio e verticalità: la Roma ne sfrutti stanchezza e assenze - Quasi un caso di stato questo Inter-Roma, con il rispetto per il cordoglio e le onoranze funebri a Papa Francesco a scontrarsi con il bisogno di giocare subito tale sfida, sia per tutelare la veridicità del campionato che per permettere ai nerazzurri di riposarsi, in vista della semifinale d’andata di Champions contro il Barcellona. Dopo ipotesi, istanze e cambi d’idea, il verdetto ha decretato il randez-vous alle 15:00 di domenica a San Siro, per un match che, neanche a dirlo, risulta fondamentale per entrambe le formazioni. 🔗sololaroma.it

