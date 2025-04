Amici 24 liti e commenti dei prof spariti dal montaggio finale | la segnalazione

Amici 24, liti e commenti dei prof spariti dal montaggio finale: la segnalazione proviene da Novella 2000.

Amici 24, Antonia sconvolta dai commenti social su di lei: "Fatti un bagno di umiltà" - Nel corso del daytime di Amici 24 di ieri, venerdì 11 aprile, Antonia ha letto alcuni dei commenti social su di lei da parte dei fan, restando sconvolta da ciò che il pubblico pensa di lei. 🔗comingsoon.it

Amici 24, eliminati e spoiler del serale del 19 aprile: liti furiosi, Pettinelli si fa "sparare" da un cannone, Giordana Angi torna da mamma Maria - Sabato 19 aprile 2025 andrà in onda su Canale 5 la quinta puntata del Serale di Amici 24, il talent show di Maria De Filippi. Dopo l?eliminazione di Chiamamifaro nella scorsa puntata,... 🔗leggo.it

Ad Amici 24 Daniele deluso dai commenti dei compagni, Francesco lo attacca: “Fai le cose campate in aria” - Nel daytime del 24 aprile di Amici, gli allievi hanno espresso le loro opinioni sui compagni. Tra tutti, Daniele è rimasto piuttosto deluso dai commenti, soprattutto dalle parole del ballerino Francesco: "Fai cose diverse un po' campate in aria, non lo conto come versatilità".Continua a leggere 🔗fanpage.it

"Amici 24", Malgioglio si rifiuta di votare per l'eliminazione tra Chiara e TrigNO: "Devo riflettere" - La conduttrice del talent rimanda il verdetto tra Chiara e TrigNO alla prossima settimana e accoglie sul palco Holden e Achille Lauro ... 🔗msn.com

Amici 24, Antonia sconvolta dai commenti social su di lei: "Fatti un bagno di umiltà" - Nel corso del daytime di Amici 24 di ieri, venerdì 11 aprile, Antonia ha letto alcuni dei commenti social su di lei da parte dei fan, restando sconvolta da ciò che il pubblico pensa di lei. 🔗msn.com

Amici 24, censure nella sesta puntata: tagliate le dure critiche di Rudy Zerbi a Nicolò - Nel montaggio della puntata sarebbe stata tagliata anche la frase 'non fare la femminuccia' che Maria De Filippi avrebbe rivolto a TrigNO ... 🔗it.blastingnews.com