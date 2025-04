Polemiche Inter-Roma Marelli | "Ndicka-Bisseck | trattenuta da rigore Poteva intervenire il Var"

Polemiche in Inter-Roma, per un paio di episodi nell`area giallorossa. Di seguito l`analisi di Luca Marelli a DAZN: `La prima è una trattenuta. Leggi su Calciomercato.com in, per un paio di episodi nell`area giallorossa. Di seguito l`analisi di Lucaa DAZN: `La prima è una

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter Fiorentina, polemiche infinite. Marelli: «Sul gol nerazzurro palla fuori di 25 cm» - di RedazioneInter Fiorentina avvolta dalle polemiche: esplode il caos dopo la rete dei nerazzurri con i viola. Il pallone di Bastoni era fuori Polemiche infinite a San Siro per il vantaggio dell’Inter contro la Fiorentina. L’angolo da cui è arrivato l’autogol di Pongracic non doveva essere concesso ai nerazzurri in quanto il pallone non era stato tenuto in gioco da Bastoni. Grave errore del guardalinee: sui social tifosi della Juve e non solo sono furiosi. 🔗internews24.com

Sicurezza di viale Europa e taglio degli alberi, l’assessore all’ambiente replica alle polemiche - L’assessore all’ambiente del Comune di Terracina, Maurizio Casabona, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in risposta alle critiche riguardanti la sicurezza del tratto stradale di Viale Europa e il taglio degli alberi. La dichiarazione arriva in seguito a un dibattito pubblico che ha visto coinvolti il capogruppo Di Tommaso e il capogruppo di Europa Verde, Gabriele Subiaco. L’assessore ha sottolineato che la giunta comunale ha già deliberato misure specifiche per affrontare la situazione, inclusi il taglio degli alberi a rischio e la ripiantumazione di nuove specie arboree più idonee. 🔗ilfaroonline.it

Femminicidi, Vietri (FdI): "Contro Nordio polemiche dalla solita sinistra per alzare polveroni" - Quando la sinistra non ha niente da dire cerca sempre di strumentalizzare, a proprio comodo, qualsiasi frase sia pronunciata da esponenti del Governo Meloni. Oggi è toccato al Ministro della Giustizia Carlo Nordio”. Lo dichiara la deputata salernitana Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia... 🔗salernotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Inter-Roma, scoppia la polemica: “C’era rigore per l’Inter” - Il contatto nell’area di rigore della Roma non è affatto passato inosservata e sta alimentando non poche polemiche: l'analisi di Luca Marelli. 🔗spaziointer.it

Inter-Roma, moviola: Fabbri sotto accusa per i rigori non visti, che polemica - La prova dell’arbitro Fabbri di Faenza a San Siro per il big match di serie A Inter-Roma analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, i casi da moviol ... 🔗sport.virgilio.it

Inter, gol e polemiche: il 2-0 era da annullare? Marelli fa chiarezza - Se in diretta si pensava che il check riguardasse la posizione dell'armeno Mkhitaryan - autore dell’assist per Thuram - su Dazn l’ex arbitro Luca Marelli fornisce la sua lettura e chiarisce ... 🔗msn.com