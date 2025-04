Colpevole il prete accusato di abusi in oratorio a Monza condannato a 5 anni di esclusione dal sacerdozio

Colpevole di abusi dal Tribunale ecclesiastico e allontanato dalla Diocesi di Seregno Notizie.virgilio.it - Colpevole il prete accusato di abusi in oratorio a Monza, condannato a 5 anni di esclusione dal sacerdozio Leggi su Notizie.virgilio.it Don Samuele Marelli è stato ritenutodidal Tribunale ecclesiastico e allontanato dalla Diocesi di Seregno

Don Marelli accusato di abusi a Seregno, il prete che ha preso il suo posto conferma: "C'erano delle voci" - Fanpage.it ha parlato con Don Paolo Sangalli, l'attuale responsabile della Comunità Pastorale Giovanile di Seregno, scossa dalle notizie dei presunti abusi sessuali su minori che avrebbe commesso Don Marelli.

Don Samuele accusato di abusi sui ragazzi dell'oratorio, Seregno sotto choc: "Un prete carismatico. Ci vuole poco a essere equivocato ma..." - Seregno (Monza e Brianza), 28 marzo 2025 – "All'inizio non capivamo. Poi circolò la voce degli abusi sessuali. Non vere e proprie violenze, però, ma comportamenti non consoni. Frasi come "Facciamo il bagno tutti nudi", "sarebbe bello se potessimo stare senza vestiti in acqua". Apprezzamenti quando portava i ragazzini dell'oratorio in piscina. Ragazzini di 15-16 anni, tutti maschi….". Uno dei tanti parrocchiani della Comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno accetta di parlare.

Vercelli, uomo accusato abusi su minori. Ma per la polizia le vittime avevano "stile di vita dissoluto" - In un rapporto della polizia si afferma: "Dall'attività tecnica è emerso lo stile di vita dissoluto che tutte e tre le ragazze sono solite adottare, come assumere sostanze stupefacenti ed essere inclini ad avere rapporti intimi promiscui, tanto da ritenersi poco affidabili e con una percezione della loro sfera intima poco attenta, senza tenere conto della conseguenza delle loro azioni scellerate".

