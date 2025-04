La Croce di Lorena nel gagliardetto del Metz

Croce di Lorena nel gagliardetto del MetzOggi parliamo di un gagliardetto del Metz risalente ad un periodo collocabile tra la fine degli anni Cinquanta e i primi Anni Sessanta. Il ricamo non è tra quelli più pregiati usati in Europa in quel periodo basti pensare agli esemplari coevi utilizzati in Spagna, Inghilterra e Italia.La scelta di pregio in questo esemplare riguarda le frange in canottiglia ed i pendagli insieme all'asta con le estremità tondeggianti che certamente conferiscono decisamente una certa una bellezza all'esemplare. Lo stemma della Croce di Lorena non poteva mancare sul gagliardetto poiché Metz è il "baricentro" di quella che un tempo era la regione della Lorena ora del Grand Est. Questo simbolo ha un grande valore storico per la Francia in quanto rappresenta l'effige della liberazione contro l'invasore nazista ma non solo. Glieroidelcalcio.com

