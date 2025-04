Francesco non è il solo | quanti Papi prima di lui riposano a Santa Maria Maggiore?

Santa Maria Maggiore, Francesco non è il solo: quanti altri Papi riposano nella Basilica Mariana per eccellenza? Storie e curiosità. Francesco non è il solo: quanti Papi prima di lui riposano a Santa Maria Maggiore? (Ansa Foto) – notizie.com"Santa Maria Maggiore diventerà come San Pietro". Con queste parole, il capo del Viminale Matteo Piantedosi ha voluto rimarcare la centralità, oggi più che mai, della Basilica Mariana a Roma. Centralità dimostrata già oggi, domenica 27 aprile, dal momento che a meno di ventiquattr'ore dalla sepoltura di Papa Francesco, migliaia fedeli di tutto il mondo stanno già facendo visita alla sua tomba.La città è pronta a "quell'afflusso straordinario di persone che ci sarà da qui in futuro". Santa Maria Maggiore "dovrà essere preservata al pari di Piazza San Pietro", ha aggiunto ancora Piantedosi.

