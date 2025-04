Inter-Roma 0-1 Soulé porta i giallorossi al quarto posto Terzo ko consecutivo per Inzaghi

Roma a San Siro, Inter ancora sconfitta. I giallorossi si prendono il big match della 34esima giornata di Serie A e agganciano momentaneamente il quarto posto del Bologna, accorciando in zona Champions. Contro l'Inter finisce 1-0, decide la rete di Soulé al 22'. I nerazzurri restano fermi a quota 71 in classifica .L'articolo Inter-Roma 0-1, Soulé porta i giallorossi al quarto posto. Terzo ko consecutivo per Inzaghi proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Festaa San Siro,ancora sconfitta. Isi prendono il big match della 34esima giornata di Serie A e agganciano momentaneamente ildel Bologna, accorciando in zona Champions. Contro l'finisce 1-0, decide la rete dial 22'. I nerazzurri restano fermi a quota 71 in classifica .L'articolo0-1,alkoperproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Se ne parla anche su altri siti

Roma, indizio importante sul prossimo allenatore: lo porta Soulé - A volte basta una partita per capire tutto. La Roma ha trovato la sua strada: ora tocca a chi siederà in panchina non sbagliare più Roma, indizio importante sul prossimo allenatore: lo porta Soulé (LaPresse) – serieanews.comA volte serve uno schiaffo in pieno volto per accorgersi di cosa si ha davanti. Altre volte basta un derby. Perché dentro a certe partite non c’è solo la solita adrenalina, i soliti sfottò o la solita tensione che ti tiene sveglio la notte prima. 🔗serieanews.com

Lazio Roma 1-1 LIVE: pareggia la Roma! Capolavoro di Soulé da fuori: palla sulla traversa e poi supera la linea di porta biancoceleste - Allo Stadio Olimpico il match valido per la 32ª giornata di Serie A tra Lazio Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lazio Roma, valevole per la 32ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. SEGUI LA DIRETTA DI LAZIO ROMA SU LAZIONEWS24.COM LAZIO(4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, […] 🔗calcionews24.com

Empoli Roma 0-1 LIVE: Soulè porta subito avanti i giallorossi! - Al Castellani il match valido per la 28ª giornata di Serie A Empoli Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Empoli Roma, valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. LA DIRETTA 1? Gol lampo di Soulè che fa subito 1 a 0 su […] 🔗calcionews24.com