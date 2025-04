Juventus Tudor | "Nessuno fa calcoli l'Inter ora ha perso due partite di fila"

Tudor, allenatore della Juventus, è intervenuto prima della partita contro il Monza ai microfoni di Sky Sport

Juventus, Ardoino fa sognare i tifosi: «Vorremmo partecipare alla rinascita della Juventus. Tudor? Sono ottimista» - Il CEO di Tether Paolo Ardoino ha parlato delle ambizioni del club bianconero. Le parole Il CEO di Tether Paolo Ardoino è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia ed ha parlato delle ambizioni della Juventus per il futuro ribadendo la volontà di collaborare con la dirigenza bianconera. A seguire le sue parole. PAROLE – «Vorremmo partecipare […] 🔗calcionews24.com

Tudor spiega cos’è la Juventus: «Non frega niente se sei giovane o vecchio, devi vincere. È il club che fa le cose giuste scegliendo le persone giuste» - di Redazione JuventusNews24Tudor spiega la Juventus: «Giovane o vecchio, devi vincere». Le dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione Nella conferenza stampa di presentazione, il neo allenatore Igor Tudor ha “spiegato” la Juventus. Le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri. LEADER DELLA SQUADRA – «Qualcuno l’ho conosciuto ieri, non posso dirlo dopo due o tre ore come sono le persone. 🔗juventusnews24.com

Juventus, Tudor fa già scattare l’allarme: “Litiga con tutti” - Igor Tudor atteso a un finale di stagione importante con la Juventus, ma c’è chi evidenzia alcuni aspetti critici legati al tecnico croato La Juventus riparte da Igor Tudor e c’è ovviamente molta curiosità per vedere i bianconeri all’opera, dopo l’avvicendamento in panchina con il croato che ha preso il posto di Thiago Motta. Per la Vecchia Signora, obbligatoria una reazione tecnica e d’orgoglio alle ultime complicate settimane, per finire al meglio la stagione. 🔗calciomercato.it

Juventus, Tudor: "Nessuno fa calcoli, l'Inter ora ha perso due partite di fila..." - Igor Tudor, allenatore della Juventus, è intervenuto prima della partita contro il Monza ai microfoni di Sky Sport, parlando così del fatto che ha schierato i. 🔗calciomercato.com

Juventus, discorso di Tudor alla squadra: presi a esempio Napoli e Inter - In sella dallo scorso 23 marzo dopo la cacciata di Thiago Motta, Igor Tudor ha già trascorso poco più di un mese alla Juventus e a cinque giornate dalla fine del campionato è ... 🔗tuttonapoli.net

Juventus, la Champions adesso è a rischio o no? Gli attaccanti non segnano, l'effetto-Tudor era un'invenzione giornalistica ma l'Europa si può fare - SERIE A - Juventus, la Champions adesso è a rischio o no? Gli attaccanti non segnano, l'effetto-Tudor era un'invenzione giornalistica ma l'Europa si può fare. 🔗eurosport.it