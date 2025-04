Inzaghi | Inter anima in campo anche San Siro lo ha capito

ANALISI AMARA – Simone Inzaghi dopo la partita persa con la Roma ha parlato così: «Senza nulla togliere alla Roma che ha fatto un'ottima gara qui a San Siro. Nel secondo tempo potevamo fare di meglio, però la squadra ha messo l'anima e per questo avranno sempre la mia riconoscenza, lo ha capito anche il pubblico qui a San Siro che ci ha applaudito. Come ripartire? I nostri principi, i ragazzi hanno tanta voglia di riprendersi e farcela tutti insieme. Dobbiamo capire cosa non è andato questa settimana, questo è il calcio. Dobbiamo andare avanti con grande fiducia nelle prossime due sfide di Champions League e le ultime di campionato».

