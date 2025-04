Nazista | nuovi attacchi social contro Liliana Segre dopo la sua partecipazione a Pesaro per il 25 aprile

Tgcom24.mediaset.it - "Nazista": nuovi attacchi social contro Liliana Segre dopo la sua partecipazione a Pesaro per il 25 aprile Leggi su Tgcom24.mediaset.it Sulla pagina Facebook dell'europarlamentare Pd Matteo Ricci, che ha postato una foto con la senatrice a vita, sono arrivati una ridda di commenti tra cui: "Schiava di Netanyahu"

“Nazista”, insulti social a Segre dopo il 25 aprile a Pesaro - La partecipazione della senatrice a vita, Liliana Segre alle celebrazioni del 25 Aprile a Pesaro finisce con gli insulti sulle pagine social del comune e del sindaco della cittadina marchigiana, Andre ... 🔗msn.com

