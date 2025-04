Bimbo di 10 anni si sente male in piscina | la disperata corsa in ospedale

anni ha accusato un malore mentre si trovava in piscina, mettendo a rischio la sua vita. È accaduto in Italia, dove la situazione tragica ha sconvolto una giornata che sembrava destinata a rimanere leggera e spensierata.Il bambino, che si trovava in una struttura turistica, ha approfittato della bella giornata e delle alte temperature per fare un tuffo in piscina. Tuttavia, un imprevisto ha rovinato quello che avrebbe dovuto essere un momento di puro divertimento. Improvvisamente, il bambino è stato colpito dal malore, allarmando immediatamente gli altri presenti.Il personale presente nella struttura ha prontamente tirato fuori il bambino dall’acqua e ha lanciato l’allarme al 112. In pochi minuti, le ambulanze della Croce Rossa di Venturina e di Piombino, insieme al medico del 118, sono intervenuti sul posto per soccorrere il piccolo. Thesocialpost.it - Bimbo di 10 anni si sente male in piscina: la disperata corsa in ospedale Leggi su Thesocialpost.it Un momento di vacanza e spensieratezza che si trasforma in un vero e proprio dramma. Un bambino di 10ha accusato un malore mentre si trovava in, mettendo a rischio la sua vita. È accaduto in Italia, dove la situazione tragica ha sconvolto una giornata che sembrava destinata a rimanere leggera e spensierata.Il bambino, che si trovava in una struttura turistica, ha approfittato della bella giornata e delle alte temperature per fare un tuffo in. Tuttavia, un imprevisto ha rovinato quello che avrebbe dovuto essere un momento di puro divertimento. Improvvisamente, il bambino è stato colpito dal malore, allarmando immediatamente gli altri presenti.Il personale prenella struttura ha prontamente tirato fuori il bambino dall’acqua e ha lanciato l’allarme al 112. In pochi minuti, le ambulanze della Croce Rossa di Venturina e di Piombino, insieme al medico del 118, sono intervenuti sul posto per soccorrere il piccolo.

