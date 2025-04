Papa Francesco il videomessaggio inedito rivolto ai giovani | Imparate ad ascoltare aiuta la pace

ascoltare, imparare ad ascoltare. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento dire qualcosa. Ma l’importante è ascoltare”. È l’invito di Papa Francesco ai giovani in un video registrato l’8 gennaio sullo smartphone da un ospite a Casa Santa Marta. Il messaggio – pubblicato dal sito Impronte – era rivolto ai ragazzi che partecipano ai Laboratori dell’ascolto, iniziativa ideata da Luca Drusian che coinvolge giovani e adulti su differenti tematiche, permettendo a molti di sperimentare la bellezza di essere ascoltati, di ascoltarsi e di ascoltare. Il Papa nel filmato appare in abiti informali: “Guardate bene la gente, la gente non ascolta. Alla metà di una spiegazione risponde e questo non aiuta alla pace. Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco, il videomessaggio inedito rivolto ai giovani: “Imparate ad ascoltare, aiuta la pace” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è, imparare ad. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento dire qualcosa. Ma l’importante è”. È l’invito diaiin un video registrato l’8 gennaio sullo smartphone da un ospite a Casa Santa Marta. Il messaggio – pubblicato dal sito Impronte – eraai ragazzi che partecipano ai Laboratori dell’ascolto, iniziativa ideata da Luca Drusian che coinvolgee adulti su differenti tematiche, permettendo a molti di sperimentare la bellezza di essere ascoltati, di ascoltarsi e di. Ilnel filmato appare in abiti informali: “Guardate bene la gente, la gente non ascolta. Alla metà di una spiegazione risponde e questo nonalla

