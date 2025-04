Manuel Bortuzzo parla per la prima volta dopo la condanna di Lulù Selassié | Denunciarla è stato l’unico modo per tenerla lontana

prima volta, Manuel Bortuzzo ha raccontato come sono andate le cose tra lui e Lulù Selassié: ha spiegato quali sono stati i comportamenti che l'hanno portato a denunciare la ragazzaL'articolo Manuel Bortuzzo parla per la prima volta dopo la condanna di Lulù Selassié: “Denunciarla è stato l’unico modo per tenerla lontana” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Manuel Bortuzzo parla per la prima volta dopo la condanna di Lulù Selassié: “Denunciarla è stato l’unico modo per tenerla lontana” Leggi su Ildifforme.it A Verissimo, per laha raccontato come sono andate le cose tra lui e: ha spiegato quali sono stati i comportamenti che l'hanno portato a denunciare la ragazzaL'articoloper laladi: “per” proviene da Il Difforme.

Su altri siti se ne discute

Manuel Bortuzzo parla della denuncia a Lulù Selassiè: "So che non mi avrebbe fatto del male ma dovevo tutelarmi" - Manuel Bortuzzo, per la prima volta, ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a denunciare Lulù Selassié con cui era nata una storia d'amore nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip nel 2023. 🔗comingsoon.it

Lulù Selassié piange in diretta e parla per la prima volta di Manuel dopo la sentenza: “Ho passato mesi di depressione” - Lulù Selassié è stata per la prima volta ospite a La Vita In Diretta dove – ai microfoni dell’inviato – ha confessato: “Tutte le cose che sono state dette per descrivermi come una pazza che insegue, minaccia o picchia una persona non sono mai accadute. Sono stanca, stufa. È un dolore che non auguro a nessuno, e solo chi ci passa – o chi ha accanto qualcuno che lo vive – può capire davvero“, ha dichiarato. 🔗metropolitanmagazine.it

Lulù Selassiè a processo dopo l’accusa di stalking dell’ex Manuel Bortuzzo, parla la sorella di lei Jessica - Dopo la decisione della Procura di Roma su Lulù Selassiè, parla la sorella Jessica L'articolo Lulù Selassiè a processo dopo l’accusa di stalking dell’ex Manuel Bortuzzo, parla la sorella di lei Jessica proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Manuel Bortuzzo parla della vicenda di stalking: Ci sono stato male, non è stato un bel periodo; Manuel Bortuzzo: «Accetto la sedia a rotelle. Il pianoforte è terapia, prima di una gara ascolto trap, punk e Tiziano Ferro»; Manuel Bortuzzo 5 anni dopo la sparatoria: Disabile da un giorno all'altro, peggio di un lutto. Poi parla di GF e amore; Manuel Bortuzzo parla della denuncia a Lulù Selassiè: So che non mi avrebbe fatto del male ma dovevo tutelarmi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Manuel Bortuzzo: "La condanna della mia ex Lulù Salassié per stalking" - Manuel Bortuzzo parla di come sta vivendo la situazione dopo la sentenza che ha condannato Lulù Selassié per stalking. 🔗msn.com

Manuel bortuzzo ospite a verissimo racconta il caso di stalking e la condanna della ex fidanzata - manuel bortuzzo racconta per la prima volta il caso stalking contro l’ex fidanzata lucrezia hailé selassié, condannata a un anno e otto mesi; il nuotatore paralimpico affronta anche la sua rinascita s ... 🔗gaeta.it

Manuel Bortuzzo a Verissimo, la verità sul caso di stalking che lo vede vittima: dai pedinamenti alle minacce di morte, Lulù Selassié condannata - Manuel Bortuzzo racconterà per la prima volta a Verissimo la sua verità sul caso di stalking che lo vede vittima. In attesa di seguire la sua intervista in onda dalle 16 oggi, ... 🔗msn.com