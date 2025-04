Juve Monza minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco | il commovente omaggio dell’Allianz Stadium

Juve Monza, minuto di silenzio per ricordare Papa Francesco: commovente omaggio all'Allianz Stadium prima del match di Serie A

Prima del fischio d'inizio di Juve Monza, il match valido per la 34ª giornata di Serie A, anche l'Allianz Stadium si è fermato per omaggiare Papa Francesco. Osservato un minuto di silenzio in ricordo del Pontefice il cui funerale è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 26 aprile.

Un omaggio commovente con un rispettoso silenzio, accompagnato da scroscianti applausi. Ora va in scena la sfida importante per la corsa Champions.

