Ranieri | Roma oggi volevamo vincere Bravi a chiudere l’Inter

Roma di Claudio Ranieri vince a San Siro 0-1 contro l’Inter, dopo la partita in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Tra questi anche la nostra Romina Sorbelli, inviata di Inter-News.it a San Siro. INTER-Roma 0-1 – Ranieri IN CONFERENZA STAMPAAl netto del risultato, Roma voto altissimo. Tanta produzione offensiva nel primo tempo e tanta attenzione e sacrificio nel secondo.Era una partita che volevamo vincere per i tifosi che non sono potuti venire. “Voglio che i tifosi siano orgogliosi di noi”: questo ho detto ai ragazzi nel pre-partita e queste erano le indicazioni, Nella prima mezz’ora abbiamo fatto un bel calcio, abbiamo avuto due tre occasioni per chiudere la partita. l’Inter poi ha preso in mano il possesso palla e siamo stati Bravi a chiudere gli spazi. Inter-news.it - Ranieri: «Roma, oggi volevamo vincere. Bravi a chiudere l’Inter» Leggi su Inter-news.it Ladi Claudiovince a San Siro 0-1 contro, dopo la partita in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Tra questi anche la nostra Romina Sorbelli, inviata di Inter-News.it a San Siro. INTER-0-1 –IN CONFERENZA STAMPAAl netto del risultato,voto altissimo. Tanta produzione offensiva nel primo tempo e tanta attenzione e sacrificio nel secondo.Era una partita cheper i tifosi che non sono potuti venire. “Voglio che i tifosi siano orgogliosi di noi”: questo ho detto ai ragazzi nel pre-partita e queste erano le indicazioni, Nella prima mezz’ora abbiamo fatto un bel calcio, abbiamo avuto due tre occasioni perla partita.poi ha preso in mano il possesso palla e siamo statigli spazi.

