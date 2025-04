Una donna infortunata e un uomo disorientato doppio intervento del Soccorso alpino in Abruzzo

doppio intervento in simultanea per il Soccorso alpino e speleologico Abruzzo per prestare Soccorso a persone in difficoltà. Il primo allarme è scattato sul Monte Siella, dove un’escursionista ha riportato un problema a un arto inferiore. La. Chietitoday.it - Una donna infortunata e un uomo disorientato, doppio intervento del Soccorso alpino in Abruzzo Leggi su Chietitoday.it Nel pomeriggio di oggi, 27 aprile, si è tenuto unin simultanea per ile speleologicoper prestarea persone in difficoltà. Il primo allarme è scattato sul Monte Siella, dove un’escursionista ha riportato un problema a un arto inferiore. La.

