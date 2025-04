Raspadori potrebbe farcela Sennò Conte rischia Buongiorno sposta Olivera e Spinazzola va davanti Sky

Raspadori che da questa mattina non era andato in ritro con la squadra per la febbre.«Arrivano notizie che fanno filtrare discreto ottimismo sulla presenza di Raspadori in campo contro il Torino. Non è stato un virus intestinale che lo ha colpito e quindi stanno cercando di capire se può giocare. C’è una possibilità concreta che possa essere a disposizione e scendere in campo dal primo minuto. C’è Buongiorno in panchina e non è escluso che scenda in campo dal primo minuto in caso di assenza di Raspadori. Quindi il Napoli scendere scenderebbe in campo con Buongiorno e Rrahmani centrali, Olivera di nuovo sulla fascia e Spinazzola alto tra i tre d’attacco». Ilnapolista.it - Raspadori potrebbe farcela. Sennò Conte rischia Buongiorno, sposta Olivera e Spinazzola va davanti (Sky) Leggi su Ilnapolista.it In collegamento dal Maradona prima della sfida del Napoli contro il Torino, ha parlato Massimo Ugolini, che ha riportato aggiornamenti sulle condizione diche da questa mattina non era andato in ritro con la squadra per la febbre.«Arrivano notizie che fanno filtrare discreto ottimismo sulla presenza diin campo contro il Torino. Non è stato un virus intestinale che lo ha colpito e quindi stanno cercando di capire se può giocare. C’è una possibilità concreta che possa essere a disposizione e scendere in campo dal primo minuto. C’èin panchina e non è escluso che scenda in campo dal primo minuto in caso di assenza di. Quindi il Napoli scendere scenderebbe in campo cone Rrahmani centrali,di nuovo sulla fascia ealto tra i tre d’attacco».

