Inzaghi a Dazn | Calendari assenze rimesse laterali e rigori… Parlare di altro sarebbe troppo facile per me La squadra ci ha messo il cuore Ecco come sta Pavard

Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la RomaIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Roma, match del 34° turno di Serie A vinto dai giallorossi per 0 ad 1, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha analizzato così il match. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.L’IMMAGINE FINALE DELL’APPLAUSO DEL PUBBBLICO ALLA squadra – «E’ il calcio. In questa settimana veniamo da 3 sconfitte che fanno male ma la squadra ha provato. Non con grandissima lucidità, soprattutto nel primo tempo di oggi. Poi ha messo il cuore, penso che la gente lo abbia visto. Una partita persa in casa, per noi era importantissima. L’abbraccio della gente è qualcosa che ci ha fatto molto piacere, aldilà di questa brutta sconfitta. Internews24.com - Inzaghi a Dazn: «Calendari, assenze, rimesse laterali e rigori… Parlare di altro sarebbe troppo facile per me. La squadra ci ha messo il cuore. Ecco come sta Pavard» Leggi su Internews24.com L’allenatore dell’Inter, Simone, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la RomaIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Roma, match del 34° turno di Serie A vinto dai giallorossi per 0 ad 1, il tecnico dei nerazzurri Simoneha analizzato così il match. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di.L’IMMAGINE FINALE DELL’APPLAUSO DEL PUBBBLICO ALLA– «E’ il calcio. In questa settimana veniamo da 3 sconfitte che fanno male ma laha provato. Non con grandissima lucidità, soprattutto nel primo tempo di oggi. Poi hail, penso che la gente lo abbia visto. Una partita persa in casa, per noi era importantissima. L’abbraccio della gente è qualcosa che ci ha fatto molto piacere, aldilà di questa brutta sconfitta.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, Inzaghi: "Calendari, assenze, rimesse laterali, rigori... Ora è inutile parlare di questo" - L`Inter cade ancora. Terza sconfitta consecutiva per i nerazzurri, che nella 34esima giornata di Serie A vengono battuti dalla Roma a San Siro,... 🔗calciomercato.com

Darmian a Dazn: «Ci aspetta un mese intenso, avremo bisogno di tutti! Dispiace non aver potuto aiutare la squadra. La panchina d’oro di Inzaghi? Gli abbiamo detto…» - di RedazioneL’esterno dell’Inter, Matteo Darmian, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro l’Udinese Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Udinese, sfida valevole per il 30° turno del campionato di Serie A, ai microfoni di Dazn si è presentato Matteo Darmian. Queste le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro, al rientro in campo dopo l’infortunio. 🔗internews24.com

Inzaghi a Dazn: «Vittoria meritata, tutte le gare nascondono delle insidie. Le sensazioni sull’infortunio di Zielinski non sono positive, sul mio gesto del 3…» - di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Monza Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Monza ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria ottenuta dai suoi ragazzi in rimonta in questa 28^ giornata di Serie A. SUL MATCH – «Sì, assolutamente. Abbiamo fatto una grande gara, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché nonostante il 2 a 0… Sul primo gol dovevamo fare meglio, il secondo è stata una gran giocata di Keita, però siamo rimasti lucidi. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Inzaghi: «rimesse laterali, rigori, assenze, calendario, sappiamo tutto, ma ora non servirebbe parlarne; Inter, Inzaghi: Calendari, assenze, rimesse laterali, rigori... Ora è inutile parlare di questo; Inzaghi: Rimesse laterali, calendario, assenze, rigori: è un periodo un po’ così per noi; Inter, Inzaghi: La Roma ha fatto una gran partita ma meritavamo di più nella ripresa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, Inzaghi: "Calendari, assenze, rimesse laterali, rigori... Ora è inutile parlare di questo" - L`Inter cade ancora. Terza sconfitta consecutiva per i nerazzurri, che nella 34esima giornata di Serie A vengono battuti dalla Roma a San Siro, grazie alla rete. 🔗calciomercato.com

Inzaghi: «rimesse laterali, rigori, assenze, calendario, sappiamo tutto, ma ora non servirebbe parlarne» - Inzaghi: «parlare di altro sarebbe troppo facile per me. La gente ha capito la generosità dei ragazzi che hanno messo il cuore» ... 🔗ilnapolista.it

Inzaghi: “Preso gol su rimpallo. Meritavamo di più ma ci è mancata lucidità” - Le parole del tecnico nerazzurro: "Dovevamo essere migliori come squadra. Abbiamo fatto pressioni individuali sbagliate. l secondo tempo è stato fatto con grande intensità. Da allenatore è difficile p ... 🔗msn.com