Licata successo casalingo contro il Pompei | la squadra di Romano vince 3-0

Licata supera il Pompei con un netto 3-0, trascinato dal cuore, dalla grinta e dal calore del suo pubblico. Dopo un primo tempo combattuto, i gialloblù sbloccano la gara con Saito, raddoppiano con Minacori e chiudono definitivamente i. Agrigentonotizie.it - Licata, successo casalingo contro il Pompei: la squadra di Romano vince 3-0 Leggi su Agrigentonotizie.it Una vittoria voluta, cercata e meritata: al Dino Liotta ilsupera ilcon un netto 3-0, trascinato dal cuore, dalla grinta e dal calore del suo pubblico. Dopo un primo tempo combattuto, i gialloblù sbloccano la gara con Saito, raddoppiano con Minacori e chiudono definitivamente i.

Licata, sconfitta esterna contro l'Acireale: una tripletta di Sueva firma il successo dei padroni di casa - Il Licata di Pippo Romano esce sconfitto dal Tupparello di Acireale: i padroni di casa vincono 3-1 in rimonta, al termine di una partita intensa ed avvincente. Primo tempo che termina con i gialloblù avanti di un gol: è Peppe Maimone a firmare la rete dello 0-1. Da segnalare il rigore parato...

Salernitana Femminile, successo nel derby contro la Woman Napoli - Tempo di lettura: 3 minutiQuattordicesima uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in trasferta contro la Woman Napoli: termina 2-3, al Pala Aliperti di Marigliano, la sfida tra due squadre in corsa per i play-off promozione centrati matematicamente dalla Salernitana. Il successo, infatti, catapulta a 28 punti il quintetto di capitan Lisanti e compagne, sempre seconde in classifica.

Licata presentazione libro Fake News Medinova l'introduzione di Cristina Graziano che ha coordinato l'evento - Campobello di Licata – Rapina in tabaccheria sventata dai Carabinieri: arrestato 24enne. Favara. Al plesso "Mons. Giudice" riaffiorano vecchi ricordi del passato con gli ex alunni Giuseppe Maurizio ...

Licata, vittoria di fondamentale importanza contro la Vibonese: i gialloblù vincono 1-0 al Luigi Razza - Il Licata espugna il Luigi Razza di Vibo Valentia con una vittoria di carattere e determinazione: è la rete di Peppe Maimone a firmare un successo di straordinaria importanza per la squadra di Pippo ...

Licata: blitz di Guardia Costiera,Carabinieri e Vigili Urbani contro pesca abusiva e pescato privi di tracciabilita' - Licata: operazione della Guardia Costiera, di concerto con l'Arma dei Carabinieri e la Polizia Municipale, per il contrasto alla pesca abusiva ed alla vendita di prodotti ittici privi di tracciabilità ...