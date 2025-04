Pistoiese è pokerissimo | 5-0 al modesto Corticella

pokerissimo arancione nella penultima giornata del girone D del campionato di serie D. Allo stadio Marcello Melani, infatti, la Pistoiese ha travolto con il punteggio di 5-0 il malcapitato Corticella, che sta lottando per salvarsi: adesso è quarta in classifica con 61 punti, alle spalle del neo promosso in serie C Forlì 84, di Ravenna 74 e Lentigione 64: disputerà, come da tempo sa, i playoff. A firmare il successo, cinque realizzatori differenti: Kharmoud, Pinzauti, Polvani, Sparacello e Simeri.Domenica prossima 4 maggio, la squadra allenata da Alberto Villa sarà di scena, a partire dalle 15, ad Altopascio contro il Tau, quinto in graduatoria a quota 60. Prova autorevole quella dei pistoiesi, che erano reduci da tre brutte sconfitte consecutive. Tre assenze importanti tra i padroni di casa: gli squalificati Basanisi e Grilli e l’infortunato Cuomo. Sport.quotidiano.net - Pistoiese è pokerissimo: 5-0 al modesto Corticella Leggi su Sport.quotidiano.net Pistoia, 27 aprile 2025 –arancione nella penultima giornata del girone D del campionato di serie D. Allo stadio Marcello Melani, infatti, laha travolto con il punteggio di 5-0 il malcapitato, che sta lottando per salvarsi: adesso è quarta in classifica con 61 punti, alle spalle del neo promosso in serie C Forlì 84, di Ravenna 74 e Lentigione 64: disputerà, come da tempo sa, i playoff. A firmare il successo, cinque realizzatori differenti: Kharmoud, Pinzauti, Polvani, Sparacello e Simeri.Domenica prossima 4 maggio, la squadra allenata da Alberto Villa sarà di scena, a partire dalle 15, ad Altopascio contro il Tau, quinto in graduatoria a quota 60. Prova autorevole quella dei pistoiesi, che erano reduci da tre brutte sconfitte consecutive. Tre assenze importanti tra i padroni di casa: gli squalificati Basanisi e Grilli e l’infortunato Cuomo.

