Cade dal balcone di casa al quarto piano | corsa in ospedale per una 16enne

balcone della sua abitazione, al quarto piano di un plesso residenziale. Il drammaSul posto sono intervenuti i carabinieri e le. Casertanews.it - Cade dal balcone di casa al quarto piano: corsa in ospedale per una 16enne Leggi su Casertanews.it Momenti di angoscia nel pomeriggio in via Orazio De Carlucci a Maddaloni. Una ragazzina di 16 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata daldella sua abitazione, aldi un plesso residenziale. Il drammaSul posto sono intervenuti i carabinieri e le.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lite in casa davanti al figlio 12enne: donna cade dal balcone, fermato il marito a Catanzaro - I fatti a Botricello. L'uomo è stato fermato con l'accusa di maltrattamenti, mentre la 46enne è stata trasportata in ospedale a Catanzaro e si trova attualmente in prognosi riservata con gravi traumi. Il bambino affidato ai servizi sociali.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Donna cade dal balcone di casa a Marsala e muore, fermato il figlio: “Potrebbe averla spinta” - Una donna oggi è morta a Marsala (Trapani) dopo essere caduta dal balcone di casa. I carabinieri hanno fermato il figlio: potrebbe averla spinta. Indagini in corso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Anziano cade sul balcone di casa a Bari, poliziotti lo notano e lo salvano: i dettagli dell'operazione - Un anziano è stato soccorso dalla Polizia di Stato a Bari dopo essere caduto sul balcone. L'intervento tempestivo ha evitato il peggio. 🔗notizie.virgilio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cade dal balcone di casa al quarto piano: corsa in ospedale per una 16enne; Cade dallo stesso balcone del quarto piano da cui si gettò perdendo la vita una sua amica; Bimbo di 18 mesi cade dal balcone al quarto piano: morto in ospedale; Bologna, cade dal balcone: morta bimba di 4 anni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Donna cade dal balcone di casa, ma è giallo sulla morte. Ricercato il compagno - uno dei pesci più grandi al mondo Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: The Voice Senior fa cantare tutti, Tradimento (al serale) non decolla, Quarto Grado intriga ... 🔗msn.com

Donna cade dal balcone di casa, ma è giallo sulla morte. Ricercato il compagno - Un mazzo di fiori è stato appoggiato al muro della casa dove viveva Tania Bellinetti ... 47enne morta cadendo dal balcone della sua abitazione martedì 8 aprile a Bologna. Secondo il Corriere ... 🔗informazione.it