DIRETTA Serie A Juventus-Monza 1-0 | la sblocca Nico Gonzalez! – LIVE

Serie A con una sfida decisamente importante per i bianconeriDopo le gare delle 12.30 e delle 15, è tempo di scendere in campo per la sfida in programma alle 18, e valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.itLa Juventus padrona di casa, guidata in panchina da mister Igor Tudor, si presenta a questo appuntamento dopo la cocente sconfitta esterna contro il Parma di Cristian Chivu, decisiva la rete di Pellegrino sul finire della prima frazione di gioco. Uno zero in classifica che complica maledettamente la corsa al quarto posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di contro, i brianzoli dell’allenatore Alessandro Nesta sono desolatamente all’ultimo posto in graduatoria e si aspetta solo la certificazione dell’aritmetica per la retrocessione nel campionato cadetto. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Juventus-Monza 1-0: la sblocca Nico Gonzalez! – LIVE Leggi su Calciomercato.it Continua la marcia inarrestabile della trentaquattresima giornata del campionato diA con una sfida decisamente importante per i bianconeriDopo le gare delle 12.30 e delle 15, è tempo di scendere in campo per la sfida in programma alle 18, e valida per la trentaquattresima giornata del campionato diA.Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.itLapadrona di casa, guidata in panchina da mister Igor Tudor, si presenta a questo appuntamento dopo la cocente sconfitta esterna contro il Parma di Cristian Chivu, decisiva la rete di Pellegrino sul finire della prima frazione di gioco. Uno zero in classifica che complica maledettamente la corsa al quarto posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di contro, i brianzoli dell’allenatore Alessandro Nesta sono desolatamente all’ultimo posto in graduatoria e si aspetta solo la certificazione dell’aritmetica per la retrocessione nel campionato cadetto.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie D, Ancona-Termoli 0-1: dorici subito sotto, Esposito gela il "Del Conero" al 10'. LA DIRETTA - Sul secondo calcio d'angolo battuto dai giallorossi, la palla attraversa tutta l'area e viene intercettata da Esposito il quale, liberissimo sul secondo palo, al volo batte Laukzemis fermo tra i pali Minuto 10: ESPOSITO A SEGNO. ANCONA-TERMOLI 0-1 Primi cinque minuti di gara che vedono il... 🔗anconatoday.it

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 8-10, Serie A basket 2025 in DIRETTA: break di 8-0 dei meneghini, i bolognesi ricuciono subito lo strappo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 1/2 per Shengelia in lunetta. 7-10 Tiro in sospensione di Marco Belinelli: -3 Segafredo! 5-10 Assist bellissimo di Pajola per Momo Diouf: la Virtus prova a rimanere subito in scia! 3-10 Penetrazione di Nico Mannion per il nuovo +7 Milano. 3-8 Alessandro Pajola con un tiro dal gomito: la Virtus Bologna torna a segnare! 1-8 Seconda tripla di Nikola Mirotic: break di 8-0 dell’Olimpia! 1-5 Fabien Causeur alza la parabola: primi punti in Serie A per il francese! 1-3 Nikola Mirotic brucia la retina da tre! 1-0 1/2 per Alessandro Pajola dalla lunetta. 🔗oasport.it

LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2025 in DIRETTA: Jeanmonnot in testa dopo la terza serie, Comola in lotta per la top 10 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Errore sull’ultimo di Comola. Davanti c’è Jeanmonnot con 4? su Oeberg e Preuss a +9?4. Dietro però c’è Michelon. POLIGONO 3/4 – Errore sia di Preuss che di Oeberg. ZERO di Jeanmonnot. Sarà davanti. GIRO 3/5 – Jeanmonnot perde due secondi dalla testa e da Preuss, è a +14? a metà gara. Comola a +29?. GIRO 3/5 – Preuss a +3? e Jeanmonnot a +12? da Hanna Oeberg. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE | Juventus-Monza | La partita in diretta; Serie A, l'Inter si è fermata: a San Siro vince la Roma (1 a 0). Fiorentina, tre 'punti europei' - Fiorentina, l'Europa a portata di mano: Empoli sempre più giù; Juventus-Monza: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Monza, dove vedere la partita in tv: gli orari. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus-Monza LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024-2025 - La diretta LIVE di Juventus-Monza di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it

?? Diretta Live Juventus-Monza: squadre in raccoglimento per Papa Francesco - Tudor, che ha preso il posto di Thiago Motta da quattro giornate, rinuncia per un problema muscolare a Vlahovic, rimpiazzato da Yildiz, e a Koopmeiners, con McKennie che vince il ballottaggio su Weah; ... 🔗monza-news.it

?? Diretta Live Juventus-Monza: al via il match! - Juventus e Monza incominciano il match! Gara di lusso per i biancorossi, che saluteranno poi la A al Meazza ... 🔗monza-news.it