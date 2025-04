Superpepino vincitore dell’edizione II di Laliga de las Petas

Laliga de las Petas. L’evento, organizzato da Laliga, ha riunito il figure emblematiche delle squadre di calcio professionale e, questa volta, ha anche avuto la partecipazione speciale di Due animali domestici invitati: il delfinodalla squadra della NFL Miami Dolphins e KomoyóRappresentante di Laliga genuino.Tra i 18 partecipanti che avevano Dimostrare le tue abilità e abilità in test diversi Programmed è emerso la naturalezza dell’eroe locale, SuperpepinoThe Pet of Leganés che questa edizione è stata assegnata dopo contestato Un torneo di calcio, sanzioni, piloti di guida con le mani e sfida dei passaggi di calcio (“Touchdown”), tra le altre specialità. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-27 16:28:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione:Butarque ha ospitato e con successo il II edizione dide las. L’evento, organizzato da, ha riunito il figure emblematiche delle squadre di calcio professionale e, questa volta, ha anche avuto la partecipazione speciale di Due animali domestici invitati: il delfinodalla squadra della NFL Miami Dolphins e KomoyóRappresentante digenuino.Tra i 18 partecipanti che avevano Dimostrare le tue abilità e abilità in test diversi Programmed è emerso la naturalezza dell’eroe locale,The Pet of Leganés che questa edizione è stata assegnata dopo contestato Un torneo di calcio, sanzioni, piloti di guida con le mani e sfida dei passaggi di calcio (“Touchdown”), tra le altre specialità.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Presentato a Miami la 18a edizione dell’Oscar dei Porti - MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ stato presentato ufficialmente questa mattina al Romina’s di Miami il Premio Oscar dei Porti, giunto alla sua diciottesima edizione. L’evento, che si terrà domani sera alle ore 20:00 nella storica Villa Versace a Miami Beach, sarà condotto per RAI Italia da DJ Onofri e dall’ex Miss Italia Gloria Zanin, volti noti e apprezzati dal pubblico internazionale. La conferenza ha visto la partecipazione congiunta di autorità portuali, artisti italiani e importanti personalità del cluster portuale italiano. 🔗unlimitednews.it

Prima edizione dell’Elba Comics + Players a Porto Azzurro - Da venerdì 25 a domenica 27 aprile il festival dedicato al mondo dei cosplay, dei fumetti, dei giochi di ruolo e della realtà aumentata ISOLA D’ELBA – Da venerdì 25 a domenica 27 aprile, l’Isola d’Elba diventerà il regno di appassionati e curiosi di comics e games. Porto Azzurro è infatti pronta ad accogliere la prima edizione dell’Elba Comics + Players, il nuovo festival dedicato alla cultura pop tra fumetti, cosplay, giochi di ruolo e realtà aumentata. 🔗lopinionista.it

Camminata Rosa, il sindaco di Avellino Laura Nargi riceve la maglia dell'undicesima edizione - Questa mattina, il sindaco di Avellino Laura Nargi ha partecipato all’iniziativa "Il bene fa bene", promossa da The Power of Pink e dal dottor Carlo Iannace. Presso il Circolo della Stampa, l'evento è stato caratterizzato dall'assegnazione dei fondi di "Sette passi per un sorriso" e dalla... 🔗avellinotoday.it