WTA Madrid 2025 Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena agli ottavi in doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini, coppia testa di serie numero 2, escono di scena negli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Madrid: le campionesse olimpiche vengono sconfitte dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens, che si impongono per 6-1 6-3 in un’ora esatta di gioco, ed ai quarti affronteranno la coppia vincente del confronto tra Sofia KeninLyudmyla Kichenok e Madison KeysMaria Sakkari.Nel primo set entrambe le azzurre cedono il rispettivo primo turno al servizio al punto decisivo, così la russa e la belga scappano sul 3-0 pesante. Errani e Paolini hanno due possibilità di recuperare un break di ritardo, ma dal 30-40 del quarto game le italiane non riescono a concretizzare. Il parziale volge rapidamente alla conclusione: dal 4-1 Kudrmetova e Mertens vincono otto punti consecutivi e chiudono i conti sul 6-1 in 25 minuti. Oasport.it - WTA Madrid 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena agli ottavi in doppio Leggi su Oasport.it , coppia testa di serie numero 2,dineglidi finale del torneo WTA 1000 di: le campionesse olimpiche vengono sconfitte dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens, che si impongono per 6-1 6-3 in un’ora esatta di gioco, ed ai quarti affronteranno la coppia vincente del confronto tra Sofia KeninLyudmyla Kichenok e Madison KeysMaria Sakkari.Nel primo set entrambe le azzurre cedono il rispettivo primo turno al servizio al punto decisivo, così la russa e la belga scappano sul 3-0 pesante.hanno due possibilità di recuperare un break di ritardo, ma dal 30-40 del quarto game le italiane non ria concretizzare. Il parziale volge rapidamente alla conclusione: dal 4-1 Kudrmetova e Mertens vincono otto punti consecutivi e chiudono i conti sul 6-1 in 25 minuti.

