Serie D | l'Ospitaletto ritrova la Serie C dopo 27 anni promosso anche il Guidonia

dopo le promozioni di Bra (Girone A), Forlì (Girone D), Livorno (Girone E), Sambenedettese (Girone F) e Casarano (Girone H), arrivate nelle. Leggi su Calciomercato.com le promozioni di Bra (Girone A), Forlì (Girone D), Livorno (Girone E), Sambenedettese (Girone F) e Casarano (Girone H), arrivate nelle.

