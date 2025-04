Papa Francesco spunta il video inedito | quelle parole emozionanti poco prima di morire

Papa Francesco ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità mondiale. Il Pontefice, nonostante le sue precarie condizioni di salute, ha continuato a essere un faro di luce spirituale per molti. Un video inedito, registrato pochi mesi prima della sua morte, offre uno scorcio toccante del suo ultimo messaggio, destinato soprattutto ai giovani, che risuona ora come un vero e proprio testamento spirituale.Nel video, girato l’8 gennaio e diffuso dal sacerdote don Luca, si nota un Francesco sereno, vestito in abiti informali, mentre esprime con semplicità e profondità un concetto centrale: “Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare”. Questo invito all’ascolto è la chiave per comprendere e interagire con il prossimo, un messaggio che acquista un significato ancora più profondo nel contesto attuale. Tvzap.it - Papa Francesco, spunta il video inedito: quelle parole emozionanti poco prima di morire Leggi su Tvzap.it La recente scomparsa diha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità mondiale. Il Pontefice, nonostante le sue precarie condizioni di salute, ha continuato a essere un faro di luce spirituale per molti. Un, registrato pochi mesidella sua morte, offre uno scorcio toccante del suo ultimo messaggio, destinato soprattutto ai giovani, che risuona ora come un vero e proprio testamento spirituale.Nel, girato l’8 gennaio e diffuso dal sacerdote don Luca, si nota unsereno, vestito in abiti informali, mentre esprime con semplicità e profondità un concetto centrale: “Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare”. Questo invito all’ascolto è la chiave per comprendere e interagire con il prossimo, un messaggio che acquista un significato ancora più profondo nel contesto attuale.

