Nuovi attacchi sui social per Liliana Segre dopo il 25 aprile | La più nazista di tutti

Liliana Segre continua a essere bersaglio di attacchi sui social. L'ultimo episodio di odio online è stato scatenato dalla sua partecipazione alla commemorazione della Festa della Liberazione a Pesaro lo scorso 25 aprile, città in cui trascorre le vacanze e dove conobbe il marito Alfredo Belli.

"Nazista": nuovi attacchi social contro Liliana Segre dopo la sua partecipazione a Pesaro per il 25 aprile - Sulla pagina Facebook dell'europarlamentare Pd Matteo Ricci, che ha postato una foto con la senatrice a vita, sono arrivati una ridda di commenti tra cui: "Schiava di Netanyahu"

Liliana Segre, nuovi attacchi degli hater - Liliana Segre è di nuovo sotto l'attacco degli hater. Sui social la senatrice a vita è stata nuovamente oggetto di insulti per non aver firmato il manifesto-appello "No alla pulizia etnica, l'Italia non sia complice" firmato da 200 ebrei italiani. Lo ha confermato all'Ansa il figlio della senatrice a vita, Luciano Belli Pace, che ha già dato mandato all'avvocato Vincenzo Saponara di verificare se ci siano gli estremi per nuove querele.

Alice Moggi, chi è l'assessora di Pavia beccata col telefono in auto. Gli attacchi sui social: "Si deve dimettere" - Pavia, 10 aprile 2025 – "Dimissioni subito". Nel momento in cui si è diffusa la notizia della contravvenzione presa da Alice Moggi, assessora alla mobilità con delega anche alla legalità sorpresa a guidare con il cellulare in mano, il web si è scatenato. Due come sempre le fazioni, i sostenitori del centrodestra che chiedono di fare un passo indietro e chi ha votato centrosinistra che riterrebbe le dimissioni fin troppo eccessive per chi, in fin dei conti, ha preso soltanto una multa.

