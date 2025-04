Ginnastica artistica Gabriele Targhetta sul podio in Coppa del Mondo! Prima volta indimenticabile

Gabriele Targhetta ha conquistato un eccellente secondo posto al cavallo con maniglie in occasione dell'ultima tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, in corso di svolgimento a Il Cairo (Egitto). L'azzurro aveva terminato il turno preliminare al comando e nell'atto conclusivo ha eseguito un eccellente esercizio, premiato con il punteggio di 14.766 (5.9 il D Score e 8.866 di esecuzione).L'ucraino Hamlet Manukyan è partito da un coefficiente di difficoltà inferiore di tre decimi (5.6), ma è stato più preciso nell'esecuzione della sua prova (9.200) e ha così prevalso con il riscontro di 14.800. Si tratta del primo podio nel massimo circuito internazionale itinerante per il classe 2006, che qualche settimana fa era stato undicesimo a Osijek, mentre lo scorso anno fu secondo in World Challenge Cup (il secondo circuito per importanza).

Ginnastica artistica: Bartolini, Abbadini, Casali e Targhetta fuori dalle prime finali in Coppa del Mondo - Alla Gradski Vrt Arena di Osijek (Croazia) va in scena una tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, a cui partecipano quattro italiani: Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali e Gabriele Targhetta. Gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi alle finali nei primi tre attrezzi su cui si è gareggiato: corpo libero, cavallo con maniglie e anelli. Il giovane Gabriele Targhetta ha esordito al cavallo, ma una sbavatura gli ha fatto saltare l’uscita di valore F e si è così fermato in undicesima posizione con il punteggio di 13. 🔗oasport.it

Ginnastica artistica, World Cup Il Cairo: Targhetta secondo nel cavallo con maniglie - Al Cairo, in Egitto, sono andate in scena le prime finali della World Cup 2025 di ginnastica artistica. Al maschile, gli atleti si sono sfidati nel corpo libero, cavallo con maniglie e anelli. Proprio nella seconda specialità è arrivato l’unico podio di giornata per l’Italia, con Gabriele Targhetta che ha ottenuto la seconda posizione. Ha dato invece forfait Niccolò Vannucchi, qualificato per la finale al corpo libero, ma costretto allo stop da un lieve infortunio. 🔗sportface.it

Ginnastica artistica, World Cup Il Cairo: Vannucchi in finale nel corpo libero, Targhetta nel cavallo con maniglie - Al Cairo, in Egitto, è iniziata la penultima tappa della World Cup di ginnastica artistica. Nel corso della prima giornata sono andate in scena le qualifiche di corpo libero, del cavallo con maniglie. Inoltre, è stato un pomeriggio di qualificazione anche negli anelli per la GAM e nel volteggio e nelle parallele per la GAF. Niccolò Vannucchi apre le danze nel corpo libero. L’azzurro conclude l’esercizio da nota D con un 13. 🔗sportface.it

