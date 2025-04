Inter-Roma 0-1 Soulé gela San Siro | terza sconfitta di fila per i nerazzurri

Inter. La Roma si impone a sorpresa per 1-0 a San Siro nella gara valida per la 34a giornata di Serie A e mette nei guai i nerazzurri che rischiano di perdere la vetta della classifica se il Napoli riuscirà a battere il Torino al Maradona. Un gol di Soulé al 22? gela San Siro e infligge all’Inter la seconda sconfitta di fila in campionato dopo quella di Bologna, la terza se si considera anche il derby di Coppa Italia perso nettamente contro il Milan. E come se non bastasse mercoledì la squadra di Inzaghi sarà impegnata nella difficilissima semifinale di andata di Champions League in casa di un Barcellona al settimo cielo dopo la vittoria in Coppa del Re. La Roma, invece, porta a casa tre punti pesantissimi proprio in chiave Champions: i giallorossi momentaneamente agganciano il Bologna al quarto posto con 60 punti in attesa delle partite dei rossoblù, della Juventus e della Lazio. Lapresse.it - Inter-Roma 0-1, Soulé gela San Siro: terza sconfitta di fila per i nerazzurri Leggi su Lapresse.it È dramma. Lasi impone a sorpresa per 1-0 a Sannella gara valida per la 34a giornata di Serie A e mette nei guai iche rischiano di perdere la vetta della classifica se il Napoli riuscirà a battere il Torino al Maradona. Un gol dial 22?Sane infligge all’la secondadiin campionato dopo quella di Bologna, lase si considera anche il derby di Coppa Italia perso nettamente contro il Milan. E come se non bastasse mercoledì la squadra di Inzaghi sarà impegnata nella difficilissima semifinale di andata di Champions League in casa di un Barcellona al settimo cielo dopo la vittoria in Coppa del Re. La, invece, porta a casa tre punti pesantissimi proprio in chiave Champions: i giallorossi momentaneamente agganciano il Bologna al quarto posto con 60 punti in attesa delle partite dei rossoblù, della Juventus e della Lazio.

Gol Soulé, l’ex Juventus gela San Siro: sblocca così Inter-Roma nel primo tempo – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Gol Soulé, l’ex Juve sblocca così Inter-Roma nel primo tempo. L’attaccante argentino gela San Siro – VIDEO La Roma è andata in vantaggio a San Siro grazie a Matias Soulé. L’ex Juve ha sbloccato il big match contro l’Inter nel primo tempo sfruttando una deviazione in area di rigore. La squadra di Ranieri è avanti in casa dei nerazzurri, questo il gol pesantissimo firmato dall’ex bianconero. 🔗juventusnews24.com

