Atalanta-Lecce il club pugliese parte per Bergamo senza dirigenti Convocato anche Retegui

anche l’intervento fatto nella giornata di sabato 26 aprile da parte del ministro dello Sport Andrea Abodi, è servito a far cambiare idea alla Lega di serie A. Retegui Convocato. Ecodibergamo.it - Atalanta-Lecce, il club pugliese parte per Bergamo senza dirigenti. Convocato anche Retegui Leggi su Ecodibergamo.it PRIMA DEL MATCH. Nel’intervento fatto nella giornata di sabato 26 aprile dadel ministro dello Sport Andrea Abodi, è servito a far cambiare idea alla Lega di serie A.

Altre fonti ne stanno dando notizia

LA RICORRENZA. Trent’anni fa l’acquisto del club da parte di Moratti - Il numero 18 ricorre nella storia di Massimo Moratti e dell’Inter. Esattamente trent’anni fa, il 18 febbraio 1995, arrivò infatti l’ufficialità del passaggio di consegne da Ernesto Pellegrini al figlio d’arte, nuovo presidente di quel club che suo padre Angelo aveva portato in cima al mondo negli anni Sessanta. E per 18 anni è rimasto al comando, prima di cedere le quote di maggioranza a Erick Thohir e di uscire di scena definitivamente tre anni dopo, cedendo anche la minoranza rimasta nelle sue mani. 🔗sport.quotidiano.net

Ski Club Verona, la stagione parte con nuove collaborazioni - Ad un anno dall’avvio delle Olimpiadi Invernali 2026 Milano Cortina, lo Ski Club Verona ha presentato la sua stagione agonistica 2024-2025 e le nuove collaborazioni con Confcommercio Verona e Banco Alimentare. Queste due realtà affiancano il nutrito pool di imprese che ha deciso di sostenere... 🔗veronasera.it

Tether Juventus, è ufficiale: anche la Consob conferma l’acquisizione del 5% delle quote del club da parte della società. I dettagli - di Redazione JuventusNews24Tether Juventus, la Consob conferma l’acquisizione del 5% delle quote del club bianconero. Tutti i dettagli Ora è ufficiale. Anche la Consob, ovvero la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ha confermato l’ingresso nella Juventus di Tether. Sono state rese note le più recenti comunicazioni relative alle partecipazioni rilevanti nelle società quotate in Borsa. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Atalanta-Lecce, il club pugliese parte per Bergamo senza dirigenti. Convocato anche Retegui; Atalanta-Lecce, il club pugliese parte per Bergamo senza dirigenti; Atalanta-Lecce dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Seria A, 24a giornata: si parte con sette match, c'è Inter-Roma alle 15. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Atalanta-Lecce, il club pugliese parte per Bergamo senza dirigenti. Convocato anche Retegui - La squadra, dunque, è partita con un volo charter direzione Bergamo. Nessun dirigente al seguito, ad eccezione del direttore sportivo Stefano Trinchera e del team manager Claudio Vino. Il gruppo ... 🔗ecodibergamo.it

Atalanta-Lecce, il club pugliese parte per Bergamo senza dirigenti - La squadra, dunque, è partita con un volo charter direzione Bergamo. Nessun dirigente al seguito, ad eccezione del direttore sportivo Stefano Trinchera e del team manager Claudio Vino. Il gruppo ... 🔗ecodibergamo.it

Atalanta-Lecce, i pugliesi non sono partiti per Bergamo: cosa succede ora - Il Lecce ha rimandato ulteriormente la partenza per Bergamo in attesa di un ripensamento della Lega Serie A: rischio sconfitta a tavolino 0-3 contro l'Atalanta e penalizzazione ... 🔗sport.virgilio.it