Bazzani a DAZN | La Juve manca di personalità ed esperienza e deve farsi aiutare da questi due giocatori Poi sulla conferma di Tudor | Rimane alla Juve solo a una condizione e non è il 4 posto

Bazzani ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Monza: tutte le dichiarazioni dell'allenatore sul match

conferma Tudor – «Una società che programma non può farsi condizionare da un punto in più o un punto in meno. Tudor, per la Juve, è l'allenatore con cui partire l'anno prossimo con un progetto di un certo tipo? Rimarrà per questo, secondo me. Non rimarrà se arriverà 4°».

YILDIZ E CONCEICAO giocatori SU CUI PUNTARE – «La Juve manca di personalità e di esperienza. Nel momento in cui le squadre si chiudono, non ha gente di grossa personalità. Nei momenti di difficoltà è Yildiz il giocatore che può fare la differenza, perché ha l'uno contro uno e perché ha verticalità.

