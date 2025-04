Inzaghi | Sarebbe troppo facile parlare degli arbitri dobbiamo concentrarci per capire i nostri errori

Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa

La conferenza di Inzaghi

Ti aspettavi mancassero tante cose insieme in questa partita? «Nel primo tempo non abbiamo fatto una partita come siamo abituati, senza pressioni e con distanze larghe, e abbiamo pagato. Il gol è stato un episodio fortuito ma la Roma ha fatto un'ottima partita. Nel secondo tempo abbiamo messo tutto quello che avevamo per pareggiare, e i nostri tifosi credo lo abbiano capito. L'applauso finale è stato bello ma non ci fa dimenticare questa brutta sconfitta. Mancano partite e dovremo pensare a quella tra 72 ore a Barcellona».

Cosa serve per ricaricere le energie per mercoledì? Thuram sarà convocato? «Non lo so, serve tutto. Riposo, recuperi; non è opportuno parlare di ciò che doveva essere e non c'è stato.

