Lucia Annunziata scatena la polemica | Zelensky uomo morto esploderà a mezz’aria

Lucia Annunziata l'ha combinata grossa. In queste ore l'europarlamentare del Pd è finita al centro della bufera. Colpa di alcune parole pronunciate sulla guerra in Ucraina. In un video si sente la giornalista dire: "Zelensky è un uomo morto. Si tratta solo di capire quando salirà sull'aereo che poi esploderà a mezz'aria". Al centro del dibattito il dialogo tra il presidente americano Donald Trump e l'Unione europea in merito agli scenari di guerra tra Russa e Ucraina. Inutile dire che tali dichiarazioni hanno fatto in fretta il giro della rete scatenando un vero e proprio polverone: "L'eurodeputato PD Lucia Annunziata dice: 'Zelensky è un uomo morto. Lo sanno tutti' continuando che verrà fatto saltare in aria col suo aereo. È il caso di un'interrogazione parlamentare per capire chi sono i 'tutti' e da chi hanno sentito certe voci inquietanti?", chiede un utente su X.

