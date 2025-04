Conferenza stampa Carlos Augusto post Inter Roma | Non mi piacciono gli alibi questa una sconfitta che brucia! Col Barcellona senza paura ecco cosa ci è mancato oggi

Conferenza stampa Carlos Augusto post Inter Roma: le parole dell’esterno dei nerazzurri dopo il KO rimediato in campionatoLa Conferenza stampa di Carlos Augusto al termine di Inter Roma, match del 34° turno di Serie A vinto dai giallorossi per 0 ad 1.cosa E’ mancato oggi? – «Ci è mancata un po’ di lucidità. Ci sono tante partite ravvicinate, ma non mi piace vedere scuse e alibi. Una sconfitta che brucia, ma mercoledì abbiamo un’altra partita».Barcellona? – «Una partita che si prepara da sola, una semifinale di Champions, una partita che tutti vorrebbero giocare. oggi abbiamo fatto di tutto, non ci siamo riusciti».YAMAL? – «Il Barcellona ha grandi giocatori, non solo lui. Una grande squadra, con un grande attacco. Anche il Bayern Monaco ha esterni così. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, ma abbiamo affrontato squadre con le stesse caratteristiche». Internews24.com - Conferenza stampa Carlos Augusto post Inter Roma: «Non mi piacciono gli alibi. questa una sconfitta che brucia! Col Barcellona senza paura, ecco cosa ci è mancato oggi» Leggi su Internews24.com : le parole dell’esterno dei nerazzurri dopo il KO rimediato in campionatoLadial termine di, match del 34° turno di Serie A vinto dai giallorossi per 0 ad 1.E’? – «Ci è mancata un po’ di lucidità. Ci sono tante partite ravvicinate, ma non mi piace vedere scuse e. Unache, ma mercoledì abbiamo un’altra partita».? – «Una partita che si prepara da sola, una semifinale di Champions, una partita che tutti vorrebbero giocare.abbiamo fatto di tutto, non ci siamo riusciti».YAMAL? – «Ilha grandi giocatori, non solo lui. Una grande squadra, con un grande attacco. Anche il Bayern Monaco ha esterni così. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, ma abbiamo affrontato squadre con le stesse caratteristiche».

Su questo argomento da altre fonti

Conferenza stampa Inzaghi post Feyenoord Inter: «Abbiamo vinto solo il primo round! Zalewski e Carlos? Ecco quando possono rientrare, e sul treble dico…» - di RedazioneConferenza stampa Inzaghi post Feyenoord Inter: «Abbiamo vinto solo il primo round! Zalewski e Carlos? Ecco quando possono rientrare, e sul treble dico…» Le parole del tecnico nerazzurro Cosi Simone Inzaghi, ha parlato cosi nella conferenza stampa post Feyenoord Inter: SULLA VITTORIA «Gli attaccanti sono importantissimi per noi, hanno fatto un’ottima gara, poi sono entrati bene anche Taremi e Arnautovic. 🔗internews24.com

Carlos Alcaraz parlerà in conferenza stampa domani a Madrid: lo spagnolo non giocherà? - Domani, alle 12.30, Carlos Alcaraz parlerà in conferenza stampa a Madrid (Spagna) per chiarire le sue condizioni fisiche, dopo l’infortunio alla coscia destra che si è evidenziato nel corso della finale dell’ATP500 di Barcellona, persa contro il danese Holger Rune. Si parla dell’adduttore e non si conosce l’entità della lesione subita dall’asso iberico. Nelle giornate precedenti, Carlitos aveva manifestato ottimismo circa la sua presenza nel Masters1000 della capitale spagnola. 🔗oasport.it

Conferenza stampa Thiago Motta pre Fiorentina Juve: «Mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà. Il mio futuro non è una priorità, sono il primo a mettersi sempre in discussione» - di Marco BaridonConferenza stampa Thiago Motta pre Fiorentina Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 29ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – C’è una zona Champions da conquistare per la Juve in questo finale di stagione, e tanto passa dalla trasferta di domani dei bianconeri sul campo della Fiorentina al Franchi. Il modo migliore, la vittoria, per dimenticare anche la debacle contro l’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Carlos Augusto in conferenza: Col Barcellona gara che si prepara da sola. Servirà concentrazione; Inter, Inzaghi: Dimarco e Carlos Augusto stanno bene, out Dumfries e Zielinski; Carlos Augusto ko, l'infermeria Inter è più affollata: Inzaghi fa la conta per la Juve; Inzaghi: “Oggi ho provato Thuram! Come sta Carlos Augusto, il caso Lautaro, gli infortuni e Martinez…”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Carlos Augusto in conferenza: "Col Barcellona gara che si prepara da sola. Servirà concentrazione" - Carlos Augusto è il giocatore chiamato a presentarsi in conferenza stampa per parlare di quanto avvenuto questo pomeriggio contro la Roma. Queste le sue parole che FcInterNews.it vi riporta tramite il ... 🔗msn.com

Inter, Inzaghi fa il punto: "Dimarco e Carlos Augusto stanno bene. Tre assenze" - Nella conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Bayern Monaco, Simone Inzaghi ha fatto il punto sulle. 🔗tuttomercatoweb.com

Inter, il turbo a sinistra: Dimarco e Carlos augusto per colpire la Roma. Focus calci piazzati - Inzaghi punta tanto sulla corsia mancina. Da quella parte giocherà anche Barella e possono nascere le azioni pericolose dei nerazzurri ... 🔗fcinter1908.it