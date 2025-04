Ndicka inventa | Fallo su Bisseck? Duello non si danno rigori così

Ndicka in conferenza stampa dopo la vittoria della Roma 0-1 in casa dell'Inter, dopo la partita in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Il difensore parla del contatto prima con Dumfries e poi quello con Bisseck. Rigore palese non dato ai nerazzurri, ma non secondo il francese. INTER-ROMA 0-1 – CONFERENZA STAMPA DI Ndicka Voto alla prestazione? Nove. Questa formula offensiva cambia il vostro lavoro? Per noi non tanto. Ranieri dice sempre di non guardare la classifica, voi un'occhiata gliela date? Guardiamo sempre la classifica, perché vogliamo fare l'Europa e la Champions. Diciottesimo risultato utile consecutivo, il segreto di questa cavalcata? Duello fisico con Dumfries? Raccontacelo In area la marcatura si fa uomo e non si può fare a 3-4 metri. Io ero con lui e lui con me.

