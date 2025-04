Inzaghi dice in tv cosa e chi sta frenando la sua Inter | cita 4 fattori decisivi “facile parlarne”

Leggi su Fanpage.it Il tecnico nerazzurro mostra grande amarezza per la "brutta sconfitta" incassata contro la Roma. Non alza la voce ma non si nasconde: "Abbiamo assenze, rimesse laterali, rigori, calendari.".

Gesto di Inzaghi all’arbitro visto in TV: cosa dice il regolamento - L’Inter crolla nel derby contro il Milan e saluta la Coppa Italia: l’allenatore piacentino infuriato a fine partita L’Inter esce con le ossa rotte dal derby di Coppa Italia con il Milan e deve dire addio ai sogni di ‘Triplete’ dopo l’umiliante 3-0 rimediato nella semifinale di ritorno contro il ‘Diavolo’. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri, dopo un buon primo tempo anche se chiuso in svantaggio, crollano nella ripresa sotto i colpi di uno scatenato Jovic. 🔗calciomercato.it

Bergomi lo fa notare: «Inzaghi buon comunicatore. Quando dice quella cosa sui 3 obiettivi…» - di RedazioneBergomi lo fa notare: «Inzaghi buon comunicatore. Quando dice quella cosa sui 3 obiettivi…». Le parole dell’ex nerazzurro Beppe Bergomi parla così a Sky Calcio Club della vittoria dell’Inter col Monza e non solo. Le sue parole: «I tre obiettivi di Inzaghi? Ha detto 3 col sorriso, ma Inzaghi da due anni comunica bene e non si è mai nascosto, neanche l’anno scorso. Quest’anno l’ha detto che sono su tutti gli obiettivi. 🔗internews24.com

Prova tv per Lautaro dopo Juve-Inter: squalificato contro il Napoli? Ecco cosa dice il regolamento - L’argentino ha vissuto una serata molto difficile e oltre alla sconfitta il rischio è anche di uno stop dal Giudice Sportivo: come stanno le cose Brutta sconfitta per l’Inter di Simone Inzaghi, che crolla all’Allianz Stadium contro la Juventus. A fare festa è Thiago Motta, che aggancia la Lazio al quarto posto e mette il muso davanti grazie agli scontri diretti favorevoli rispetto ai biancocelesti. 🔗calciomercato.it

Inzaghi dice in tv cosa e chi sta frenando la sua Inter: cita 4 fattori decisivi, “facile parlarne” - Il tecnico nerazzurro mostra grande amarezza per la “brutta sconfitta” incassata contro la Roma. Non alza la voce ma non si nasconde: “Abbiamo assenze, rimesse laterali, rigori, calendari…”. "Abbiamo ... 🔗fanpage.it

Inzaghi svela in tv cosa gli ha sussurrato Arnautovic all’orecchio: sorride imbarazzato - Nel dopo gara, avvicinatosi alla postazione di Prime Video a bordo campo per le interviste, al tecnico è stato chiesto di svelare le parole del calciatore ... 🔗fanpage.it

Inzaghi a Inter Tv: «Ecco cosa abbiamo sbagliato. Mi dispiace per i tifosi, ma ora…» - Simone Inzaghi a Inter Tv, ecco qui le dichiarazioni rilasciate dal mister nerazzurro dopo il match di Coppa Italia perso per 3-0, le parole all’emittente Ai margini del ko per 3-0 contro il Milan il ... 🔗informazione.it