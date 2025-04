Liegi-Bastogne-Liegi 2025 Pogacar | Bello chiudere così la prima parte di stagione

Liegi (Belgio), 27 aprile 2025 - Alla Liegi-Bastogne-Liegi 2025 c'è tanta Italia nella top 10 - Giulio Ciccone, secondo, Simone Velasco, quarto, e Andrea Bagioli, sesto - ma davanti a tutti c'è sempre la ruota di Tadej Pogacar: per lo sloveno arrivano così il tris alla Doyenne e l'ottavo podio di fila in una Monumento, un record che finora non conosce eguali.Le dichiarazioni di PogacarPer il corridore dell'UAE Team Emirates-XRG si chiude nel migliore dei modi la stagione delle Classiche di primavera: alle porte il ritiro in Sierra Nevada per preparare la seconda frazione dell'annata, che avrà nel Tour de France 2025 il suo fulcro, ma prima un lecito momento per godersi quanto raccolto finora. "E' bellissimo finire così la prima parte di stagione. Sono felice, è stato tutto perfetto". Come al solito, Pogacar non è di molte parole, a dispetto di una maggiore confidenza sulla sua Colnago a tinte iridate: lo sloveno viene poi pungolato sul luogo dell'attacco, quella Cote de la Redoute ancora una volta decisiva. Sport.quotidiano.net - Liegi-Bastogne-Liegi 2025, Pogacar: "Bello chiudere così la prima parte di stagione" Leggi su Sport.quotidiano.net (Belgio), 27 aprile- Allac'è tanta Italia nella top 10 - Giulio Ciccone, secondo, Simone Velasco, quarto, e Andrea Bagioli, sesto - ma davanti a tutti c'è sempre la ruota di Tadej: per lo sloveno arrivanoil tris alla Doyenne e l'ottavo podio di fila in una Monumento, un record che finora non conosce eguali.Le dichiarazioni diPer il corridore dell'UAE Team Emirates-XRG si chiude nel migliore dei modi ladelle Classiche divera: alle porte il ritiro in Sierra Nevada per preparare la seconda frazione dell'annata, che avrà nel Tour de Franceil suo fulcro, maun lecito momento per godersi quanto raccolto finora. "E' bellissimo finireladi. Sono felice, è stato tutto perfetto". Come al solito,non è di molte parole, a dispetto di una maggiore confidenza sulla sua Colnago a tinte iridate: lo sloveno viene poi pungolato sul luogo dell'attacco, quella Cote de la Redoute ancora una volta decisiva.

