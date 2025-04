Temporali e rischio piogge intense | scatta l' allerta gialla su Como Lecco e Bergamo

La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta gialla per rischio Temporali, in particolare su Como, Lecco e Bergamo, per la restante parte della giornata di oggi, sabato 27 aprile. Nel pomeriggio è atteso un graduale aumento dell'instabilità atmosferica.

