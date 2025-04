Rugby | Valorugby conquista i playoff della Serie A elite Fuori dai giochi le Fiamme Oro

Rugby Emilia la quarta semifinalista del massimo campionato italiano di Rugby che ha chiuso oggi la stagione regolare. Gli emiliani si sono imposti nettamente nella sfida contro Viadana, che erano certi del primo posto in classifica, e sono diventati così irraggiungibili dalle Fiamme Oro. Gli abbinamenti dei playoff, dunque, vedranno proprio affrontarsi Viadana e ValoRugby da un lato, Rovigo e Petrarca Padova dall’altro.Finisce 45-10 per gli emiliani, che salgono a cinquantotto punti in classifica rendendo vano il rush finale delle Fiamme Oro. I poliziotti romani passano facilmente in casa del Colorno ma il 19-46 finale non è sufficiente per colmare il divario di tre lunghezze scavato dal ValoRugby, confortato anche dalla doppia vittoria negli scontri diretti. Vince anche il Petrarca Padova, che negli ultimi ottanta minuti ha agevolmente controllato la sfida contro Rangers Vicenza, vinta per 71-21 dagli uomini della coppia Jimenez-Griffen. Oasport.it - Rugby: Valorugby conquista i playoff della Serie A elite. Fuori dai giochi le Fiamme Oro Leggi su Oasport.it È il ValoEmilia la quarta semifinalista del massimo campionato italiano diche ha chiuso oggi la stagione regolare. Gli emiliani si sono imposti nettamente nella sfida contro Viadana, che erano certi del primo posto in classifica, e sono diventati così irraggiungibili dalleOro. Gli abbinamenti dei, dunque, vedranno proprio affrontarsi Viadana e Valoda un lato, Rovigo e Petrarca Padova dall’altro.Finisce 45-10 per gli emiliani, che salgono a cinquantotto punti in classifica rendendo vano il rush finale delleOro. I poliziotti romani passano facilmente in casa del Colorno ma il 19-46 finale non è sufficiente per colmare il divario di tre lunghezze scavato dal Valo, confortato anche dalla doppia vittoria negli scontri diretti. Vince anche il Petrarca Padova, che negli ultimi ottanta minuti ha agevolmente controllato la sfida contro Rangers Vicenza, vinta per 71-21 dagli uominicoppia Jimenez-Griffen.

Cosa riportano altre fonti

Rugby reggiano: Valorugby in corsa playoff, sfida decisiva a Mogliano - Il weekend del rugby reggiano poggia su tre zampe. La zampa più importante al Quaggia Stadium di Mogliano, nella marca trevigiana, dove i Diavoli capitanati da Bertaccini cercano oggi pomeriggio punti determinanti nella corsa ai playoff; una zampa minore ma non meno vibrante alla Canalina, ove il Valorugby cadetto allenato da Manici ospita alle 15.30 il Rugby Parma nel derby al vertice di C1; e il terzo piedino domattina nel brulicante torneo “Città del Tricolore”, con centinaia di bambini di tutta Italia a sfidarsi tra la Canalina e il Mirabello. 🔗sport.quotidiano.net

Rugby, Serie A élite 2025: il Valorugby batte le Fiamme Oro e “vede” i playoff - Si è conclusa la sedicesima e terzultima giornata della regular season della Serie A élite 2024-2025 di rugby maschile con i posticipi domenicali che hanno visto lo spareggio playoff tra Valorugby Emilia e Fiamme Oro, mentre l’altra sfida ha visto in campo il Colorno che ospitava il Rovigo. Ecco come è andata. Finisce 27-22 lo scontro diretto tra Valorugby Emilia e Fiamme Oro, con gli emiliani che si portano a casa 4 punti e le Fiamme che conquistano il bonus difensivo. 🔗oasport.it

Rugby: in Serie A Elite vincono le Fiamme Oro e tallonano il Valorugby - Si sono disputati oggi gli ultimi due incontri del massimo campionato italiano di rugby e in campo e dopo le vittorie di Rovigo, Mogliano e Viadana sono scese in campo Colorno-Valorugby Emilia e Vicenza-Fiamme Oro. Ecco come è andata. Il Colorno costringe allo stop il Valorugby Emilia, aggiudicandosi per 30-29 il derby emiliano e riaprendo la lotta playoff. I due punti di bonus per i ragazzi di Marcello Violi consentono ai reggiani di mantenere la quarta posizione, ma non di scongiurare il ritorno delle Fiamme Oro che, dopo un primo tempo sofferto, centrano successo e cinque punti con un ... 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie A Elite: Valorugby ai playoff, i risultati della 18esima giornata; Valorugby conquista la vittoria contro i campioni d’Italia: 28-23 contro il Petrarca; Serie A Elite Maschile: Viadana conquista la finale Scudetto; Serie A Elite: i risultati e la classifica dopo la 16esima giornata. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rugby: Valorugby conquista i playoff della Serie A elite. Fuori dai giochi le Fiamme Oro - È il Valorugby Emilia la quarta semifinalista del massimo campionato italiano di rugby che ha chiuso oggi la stagione regolare. Gli emiliani si sono ... 🔗oasport.it

Rugby Serie A Elite – Il Viadana sfida al “Mirabello” il Valorugby per chiudere la regular season in bellezza - VIADANA Mancano soli 80 minuti per capire con chi incrocerà i guantoni il Rugby Viadana in semifinale. Le partite sotto la lente d’ingrandimento, per definire la griglia play-off, sono quella del ... 🔗vocedimantova.it

Rugby, Serie A élite 2025: il Valorugby batte le Fiamme Oro e “vede” i playoff - Si è conclusa la sedicesima e terzultima giornata della regular season della Serie A élite 2024-2025 di rugby maschile ... hanno visto lo spareggio playoff tra Valorugby Emilia e Fiamme Oro ... 🔗oasport.it