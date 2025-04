Ginnastica artistica World Cup Il Cairo | Targhetta secondo nel cavallo con maniglie

Cairo, in Egitto, sono andate in scena le prime finali della World Cup 2025 di Ginnastica artistica. Al maschile, gli atleti si sono sfidati nel corpo libero, cavallo con maniglie e anelli. Proprio nella seconda specialità è arrivato l’unico podio di giornata per l’Italia, con Gabriele Targhetta che ha ottenuto la seconda posizione. Ha dato invece forfait Niccolò Vannucchi, qualificato per la finale al corpo libero, ma costretto allo stop da un lieve infortunio. La prova femminile ha poi visto le ginnaste impegnate al volteggio e alle parallele.LA GARA MASCHILECORPO LIBEROLa giornata si aperta con la gara al corpo libero, con Milad Karimi che ha ottenuto un ottimo 14.133, conquistando il primo posto sul podio. Il ginnasta kazako si era già imposto nel turno di qualificazioni. Seconda piazza per Eddie Penev dalla Bulgaria, autore di un 13. Leggi su Sportface.it Al, in Egitto, sono andate in scena le prime finali dellaCup 2025 di. Al maschile, gli atleti si sono sfidati nel corpo libero,cone anelli. Proprio nella seconda specialità è arrivato l’unico podio di giornata per l’Italia, con Gabrieleche ha ottenuto la seconda posizione. Ha dato invece forfait Niccolò Vannucchi, qualificato per la finale al corpo libero, ma costretto allo stop da un lieve infortunio. La prova femminile ha poi visto le ginnaste impegnate al volteggio e alle parallele.LA GARA MASCHILECORPO LIBEROLa giornata si aperta con la gara al corpo libero, con Milad Karimi che ha ottenuto un ottimo 14.133, conquistando il primo posto sul podio. Il ginnasta kazako si era già imposto nel turno di qualificazioni. Seconda piazza per Eddie Penev dalla Bulgaria, autore di un 13.

Ginnastica artistica, World Cup Cottbus 2025: Vannucchi in finale al corpo libero, promosso De Rosa nel cavallo con maniglie - Due azzurri guadagnano la finale nella prima giornata della tappa di Cottbus dell’Individual Apparatus World Cup di ginnastica artistica. La scena se l’è presa Nicolò Vannucchi (Gymnastic Romagna Team) che si qualifica con il primo punteggio all’ultimo atto a corpo libero, in programma sabato 22 febbraio (13:45-17:00). L’azzurro ha ottenuto lo score di 13.833 (5,4 e 8,433) e ha preceduto il kazako Milad Karimi (13. 🔗sportface.it

Ginnastica artistica, World Cup Antalya: quarta medaglia per Pease, è oro alla trave - Si è conclusa la tappa di Antalya della World Cup di ginnastica artistica, con i risultati che hanno certificato il grande spettacolo del weekend che si è svolto in Turchia e che è Sportface TV ha trasmesso in diretta esclusiva con la telecronaca di Marcello Brancaccio e il commento di Angela Andreoli, medaglia d’argento olimpica a Parigi 2024. Tra le grandi protagoniste del fine settimana c’è sicuramente la statunitense Claire Pease, che a 16 anni ha conquistato il podio in tutti i quattro eventi a cui ha partecipato. 🔗sportface.it

Ginnastica artistica, World Cup Osijek: Casali in finale a parallele e sbarra, Bartolini promosso al volteggio - Dopo una prima giornata senza finali di specialità conquistate, gli italiani in gara alla Gradski Vrt Arena di Osijek, in Croazia, sede della quarta tappa della World Cup di Ginnastica Artistica hanno battuto un colpo. Anzi tre: Lorenzo Minh Casali stacca il pass a parallele e sbarra, mentre Nicola Bartolini si gode la qualificazione a volteggio. Niente da fare invece per Yumin Abbadini, che resta a secco. 🔗sportface.it

