Suicidio assistito sospese le delibere regionali in Emilia Romagna | Tar accoglie l’istanza di Forza Italia

Emilia Romagna Valentina Castaldini, in quota Forza Italia, ha dato notizia dell’istanza accolta dal Tar per ottenere “la sospensione delle delibere regionali che permettono il Suicidio assistito” nella regione, fissando al 15 maggio la trattazione collegiale. L’11 marzo la consigliera Castaldini aveva presentato ricorso al tribunale amministrativo contro la Regione, chiedendo l’annullamento delle delibere di giunta approvate a febbraio 2024 e finalizzate a dare attuazione al Suicidio medicalmente assistito sul territorio regionale. Sulla scia di questa iniziativa, il 12 aprile anche la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Salute avevano presentato un ricorso analogo presso lo stesso tribunale amministrativo, sollevando i medesimi rilievi di legittimità. Ilfattoquotidiano.it - Suicidio assistito, sospese le delibere regionali in Emilia Romagna: Tar accoglie l’istanza di Forza Italia Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Una delibera regionale non può sostituire una legge nazionale su un tema così delicato”. La consigliera regionale dell’Valentina Castaldini, in quota, ha dato notizia delaccolta dal Tar per ottenere “la sospensione delleche permettono il” nella regione, fissando al 15 maggio la trattazione collegiale. L’11 marzo la consigliera Castaldini aveva presentato ricorso al tribunale amministrativo contro la Regione, chiedendo l’annullamento delledi giunta approvate a febbraio 2024 e finalizzate a dare attuazione almedicalmentesul territorio regionale. Sulla scia di questa iniziativa, il 12 aprile anche la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Salute avevano presentato un ricorso analogo presso lo stesso tribunale amministrativo, sollevando i medesimi rilievi di legittimità.

