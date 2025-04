Palio di Sant’Anselmo trionfa ancora il rione Madonna del Piano

Palio di Sant'Anselmo con la vittoria del rione Madonna del Piano, grazie al cavallo Unamore montato da Alessandro Cersosimo, che centra il successo per il secondo anno consecutivo.Nonostante il maltempo, che ha reso il pomeriggio particolarmente complicato e. Viterbotoday.it - Palio di Sant’Anselmo, trionfa ancora il rione Madonna del Piano Leggi su Viterbotoday.it Bomarzo festeggia il 40esimodi Sant'Anselmo con la vittoria deldel, grazie al cavallo Unamore montato da Alessandro Cersosimo, che centra il successo per il secondo anno consecutivo.Nonostante il maltempo, che ha reso il pomeriggio particolarmente complicato e.

