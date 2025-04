Ancona l' epilogo peggiore Il Castelfidardo passeggia al Del Conero dorici battuti e fischiati

Ancona - Congedo più brutto dal “Del Conero” non poteva esserci per l’Ancona. Un tracollo in piena regola quello dei biancorossi del derby contro il Castelfidardo che nell’impianto dorico festeggia la salvezza grazie a un rotondo successo maturato con le tre reti siglate nel primo tempo. Anconatoday.it - Ancona, l'epilogo peggiore. Il Castelfidardo passeggia al "Del Conero", dorici battuti e fischiati Leggi su Anconatoday.it - Congedo più brutto dal “Del” non poteva esserci per l’. Un tracollo in piena regola quello dei biancorossi del derby contro ilche nell’impianto dorico festeggia la salvezza grazie a un rotondo successo maturato con le tre reti siglate nel primo tempo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inaugurato lo sportello del lavoro a Castelfidardo, sede distaccata del Centro per l'Impiego di Ancona - CASTELFIDARDO – È stato inaugurato questa mattina a Castelfidardo il nuovo Sportello del lavoro, sede distaccata del Centro per l’impiego di Ancona. Lo Sportello, che trova collocazione nei locali di via Battisti 36, attigui al mercato coperto in pieno centro storico, nasce con l’obiettivo di... 🔗anconatoday.it

Castelfidardo ad Ancona: sfida decisiva per la salvezza in campionato - Riscattare la sconfitta dell’andata, ma soprattutto prendere punti per muovere quella classifica che non fa dormire sonni tranquilli. Questi gli obiettivi del Castelfidardo domenica ad Ancona, nella penultima giornata di campionato. Il tutto per cercare di blindare la salvezza. Anche se i fidardensi non saranno al completo. Mister Giuliodori non potrà contare su Costanzi, squalificato per una giornata per recidività in ammonizione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Serie D / SSC Ancona: arrivati alle battute finali, domani l’ultima in casa contro Castelfidardo - Obiettivo playoff per i padroni di casa e salvezza per gli ospiti in un clima surreale e in piena contestazione in casa Ancona. Nessuna conferenza stampa pre match ma un post dal sapore amaro da parte dell’eterno numero 8 e attuale tecnico, Massimo Gadda ANCONA, 26 aprile 2025 – Siamo alle battute finali. Il campionato di Serie D girone F è ormai arrivato alla resa dei conti, due giornate soltanto al termine della regular season e tante situazioni ancora in ballo. 🔗.com

Approfondimenti da altre fonti

Ancona, l'epilogo peggiore. Il Castelfidardo passeggia al Del Conero, dorici battuti e fischiati. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ancona, l'epilogo peggiore. Il Castelfidardo passeggia al "Del Conero", dorici battuti e fischiati - ANCONA - Congedo più brutto dal “Del Conero” non poteva esserci per l’Ancona. Un tracollo in piena regola quello dei biancorossi del derby contro il Castelfidardo che ... nel più amaro degli epiloghi. 🔗anconatoday.it

Ancona, omicidio suicidio a Castelfidardo - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it