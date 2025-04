Adli la rovesciata di Mandragora e la Fiorentina va | Empoli battuto 2-1

Fiorentina, che ha battuto 2-1 l’Empoli allo Stadio Artemio Franchi, conquistando il secondo successo consecutivo. Decidono la rete di Adli e la stupenda rovesciata di Mandragora, che infliggono l’ennesima partita senza vittoria alla formazione di D’Aversa, che resta così in piena zona retrocessione.Fiorentina-Empoli, il racconto del matchLa sfida si accende subito con la Fiorentina che è la prima a rischiare lo svantaggio con Pongracic che sbaglia il rinvio regalando palla a Pezzella, che però trova sulla sua strada De Gea, che salva prima che Ranieri rilanci. Nonostante la partenza non semplice, a sbloccare il match al 7? è proprio la formazione viola, con una grande ripartenza finalizzata da Adli, che batte Vasquez sul perfetto assist di Gudmundsson. Sololaroma.it - Adli, la rovesciata di Mandragora e la Fiorentina va: Empoli battuto 2-1 Leggi su Sololaroma.it Si infiamma sempre di più la lotta per la zona Champions League, con la vittoria della Roma sul campo dell’Inter che ha permesso ai giallorossi di portarsi a quota 60 punti. una lunghezza più dietro si trova invece la, che ha2-1 l’allo Stadio Artemio Franchi, conquistando il secondo successo consecutivo. Decidono la rete die la stupendadi, che infliggono l’ennesima partita senza vittoria alla formazione di D’Aversa, che resta così in piena zona retrocessione., il racconto del matchLa sfida si accende subito con lache è la prima a rischiare lo svantaggio con Pongracic che sbaglia il rinvio regalando palla a Pezzella, che però trova sulla sua strada De Gea, che salva prima che Ranieri rilanci. Nonostante la partenza non semplice, a sbloccare il match al 7? è proprio la formazione viola, con una grande ripartenza finalizzata da, che batte Vasquez sul perfetto assist di Gudmundsson.

Fiorentina-Empoli 2-1: i viola restano aggrappati all'Europa grazie ad Adli e a Mandragora - Firenze, 27 aprile 2025 – La Fiorentina piega 2-1 l’Empoli e resta aggrappata con tutte le sue forze al treno che porta in Europa. I tre punti portano infatti i viola a quota 59 al pari di Juventus e Lazio, mentre la squadra di D’Aversa, che non vince da ben diciannove giornate, resta penultima in coabitazione con il Venezia a 34 punti. Le sue fortune quest’oggi la viola le ha costruite in una prima mezz’ora in cui, pur con tanti errori di pulizia tecnica, si è portata sul 2-0 grazie al gol di Adli al 7’ e alla splendida rovesciata di Mandragora al 25’ per poi amministrare il vantaggio in ... 🔗sport.quotidiano.net

