Veicoli elettrici del futuro 2025-2028 | modelli attesi specifiche e novità

futuro totalmente elettrico. Tra concept avveniristici, piattaforme innovative e tecnologie all'avanguardia, il mercato dei Veicoli elettrici si prepara a offrire modelli per ogni esigenza: dalle supercar da 1.000 CV ai crossover accessibili. Ecco una panoramica sui Veicoli elettrici più attesi, in arrivo tra il 2025 e il 2028.Serbatoio di un veicolo elettrico, qual è la differenza con il termico?Veicoli elettrici del futuro: le prossime novità dal 2025 al 20281. Bentley Urban SUV (2027)Primo EV del marchio britannico, sarà un SUV compatto (fino a 5 metri) con design imponente e piattaforma condivisa con la Porsche Cayenne elettrica. Prezzo stimato: oltre €200.000.2.

