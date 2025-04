Trovato il corpo di un uomo in un' ex scuola abbandonata

uomo di circa 40 anni, di probabile nazionalità marocchina, sarebbe stato Trovato morto questa mattina, 27 aprile, all’interno di un edificio abbandonato in via Filomusi Guelfi, all'Aquila, si tratterebbe dell'ex istituto d’arte “Muzi.Secondo le prime informazioni, a lanciare l’allarme. Chietitoday.it - Trovato il corpo di un uomo in un'ex scuola abbandonata Leggi su Chietitoday.it Undi circa 40 anni, di probabile nazionalità marocchina, sarebbe statomorto questa mattina, 27 aprile, all’interno di un edificio abbandonato in via Filomusi Guelfi, all'Aquila, si tratterebbe dell'ex istituto d’arte “Muzi.Secondo le prime informazioni, a lanciare l’allarme.

L’Aquila: trovato cadavere all’ex Istituto d’Arte - Il cadavere di un uomo è stato trovato a L'Aquila nell'ex Istituto d'Arte ormai abbandonato in Via Filomusi Guelfi. Sul posto polizia e 118. 🔗rete8.it

